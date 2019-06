ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) di Stella Saccàinsegnare la migrazione nelle scuole.gli, in un: “Daniele in Georgia, Marta in Texas, Federico a te è capitato Zanzibar, Serena la Norvegia, Lara l’Argentina, Antonio a te tocca Dublino”, dice la maestra. “No Dublino no”, dice Antonio, “piove sempre a Dublino”. Ma non si discute e non si fanno scambi. Vai dove ti tocca.farlo dalle medie. Sarebbe perfetto anche per i genitori, così non devono combattere con i propri figli pieni di brufoli e di ciclo mestruale durante gli uragani ormonali. Tre anni di migrazione in cui soffrire per la mancanza della famiglia, dell’odore delle pareti di casa – ché tutte le case hanno un proprio odore, del cibo, del clima. Daniele in Georgia si gonfierà del famoso pollo del sud. Marta idem, ma per lei sarà peggio perché sua madre è vegana e lì la carne di ...

ilfattoblog : Dovrebbero prendere gli studenti e farli migrare in un posto a caso. Poi altro che ‘torna a casa tua’ - Noovyis : Un nuovo post (Dovrebbero prendere gli studenti e farli migrare in un posto a caso. Poi altro che ‘torna a casa tua… - Cascavel47 : Dovrebbero prendere gli studenti e farli migrare in un posto a caso. Poi altro che ‘torna a casa tua’… -