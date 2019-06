Vicenza | uccide la ex a coltellate | ferisce il nuovo compagno della donna e tenta il

Vicenza - uccide la ex e ferisce un altro uomo poi tenta il suicidio : L'uomo ha aggredito con un coltello da sub lei e una persona che era nell'appartamento, poi si è inferto numerosi colpi. I due feriti sono gravissimi e sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. L'allarme dato da una vicina di casa

Vicenza : uccide a coltellate la sua ex - ferisce gravemente il suo fidanzato poi tenta il suicidio : Un nuovo caso di femminicidio in Veneto: un uomo di 38 anni ha accoltellato a morte la sua ex compagna dopo una discussione poi ha ferito gravemente il suo attuale fidanzato. Infine ha rivolto l'arme verso se stesso ferendosi al torace e alla gola.Continua a leggere

Vicenza - Uccide la ex a coltellate - ferisce un uomo e tenta il suicidio : Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in via Vesopucci a Montegaldella (Vicenza), comune nell'area dei colli Berici. Una donna di 43 anni è rimasta uccisa e due uomini sono stati...

Vicenza - uccide il cane legandogli sasso al collo e annegandolo : solo una multa per lui : Un episodio tanto grave quanto inquietante quello che si è verificato qualche tempo fa in provincia di Vicenza, precisamente nel piccolo comune di Sandrigo, che ha come trama i maltrattamenti e le violenze nei confronti degli animali. Una vicenda culminata, purtroppo, con la morte dell'animale, un pitbull di razza, che è stato trovato in uno stato di decomposizione ai bordi di un laghetto della zona. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il ...