Quella vignetta fa paura perché fotografa la realtà

(Di sabato 8 giugno 2019) Camillo Langone Non è una, è una fotografia l'immagine pubblicata da Radio Maria sul proprio profilo Facebook e che tanto scandalo ha suscitato presso i nichilisti da tastiera: una fotografia della demografia occidentale. Su un sentiero di montagna vediamo, dall'alto verso il basso ossia verso l'abisso, una donna dell'Ottocento (a giudicare dall'abbigliamento) con quattro figli, poi una donna anni Cinquanta con due figli, quindi una donna suppergiù anni Novanta con un figlio e infine una donna iper-contemporanea con tre gatti. Se proprio si deve accusare il vignettista di qualcosa lo accuserei di poca fantasia, di non avere inventato nulla, di aver riprodotto in modo fin troppo pedissequo la tristedella nazione più vecchia del mondo. Qualche dubbio al riguardo? Capisco che nessuno abbia tempo di leggere i libri peraltro molto ben scritti, comprensibili anche ...

