Ni No Kuni | trapela il remaster del primo capitolo su PS4 e Xbox One

(Di sabato 8 giugno 2019) Continuano le perdite di informazioni derivanti da questo E3 2019, e questa volta siamo qui per parlare di Ni Noe la Minaccia della Strega Cinerea, ildella saga di JRPG nata su PlayStation 3.Ebbene, come riporta Gamespot, sappiamo che undel gioco è nell'aria, in particolare si parla di unche porterà il gioco su PlayStation 4 eOne nell'autunno 2019. Ma non è tutto: ildi Ni Noapproderà anche su Nintendo Switch sempre in autunno 2019, anche se non ci è dato sapere se si tratterà di una versione rimasterizzata del gioco.Ni Noè stato originariamente lanciato per PS3 nel 2013, e si tratta di un titolo molto apprezzato in occidente anche per la collaborazione del famoso Studio GhibliLeggi altro...

