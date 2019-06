MTB Euromotor Team Ragusa domenica a Noto

Buoni risultati per MTB Euromotor Team Ragusa : risultati positivi lo scorso fine settimana per l'Mtb Euromotor Team Ragusa. A Gangi, è arrivato il primo posto per Lorenzo Occhipinti tra gli Allievi

Impegni a Gangi per i bikers dell'MTB Euromotor : Gli Esordienti e gli Allievi dell’Mtb Euromotor Team Ragusa parteciperanno domani alla 26esima edizione del trofeo “Città di Gangi”

Nuove conquiste per i ciclisti dell'MTB Euromotor Team Ragusa : Nuove imprese per i bikers dell’Mtb Euromotor Team Ragusa. Davide Distefano protagonista a Viterbo nella categoria juniores

Fine settimana interessante per i bikers dell'MTB Euromotor Ragusa : La stagione dell’Mtb Euromotor Team Ragusa continua e il Fine settimana si preannuncia molto impegnativo per i bikers iblei a Noto e Santa Ninfa

Buoni risultati per gli atleti dell'MTB Euromotors di Ragusa a Pineto e Nicolosi : Buoni risultati per gli atleti dell'Mtb Euromotors di Ragusa a Pineto e Nicolosi. Una caduta ha compromesso il risultato di Davide Distefano

MTB Euromotor Ragusa : tredicesimo posto per Distefano a San Marino : tredicesimo posto per Distefano a San Marino i giovanissimi vincono la coppa società a Messina weekend da incorniciare per l’Mtb Euromotor Ragusa

MTB Euromotor Team Ragusa : buoni risultati a Trapani - Catania e Noto : risultati positivi da Trapani, Catania e Noto per l’Mtb Euromotor Team Ragusa. Distefano costretto al ritiro a Nalles

Quattro appuntamenti per atleti MTB Euromotor Ragusa : Domenica impegnativa per gli atleti della Mtb Eurootor Team Ragusa chiamati in Quattro impegni diversi. Quello più impegnativo in provincia di Bolzano