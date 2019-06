Il Segreto e Una Vita | dal 10 giugno cambio programmazione per la nuova soap Bitter Sweet

Beautiful - Una Vita - Il Segreto : cambia la programmazione delle soap : Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cambio programmazione per le tre soap Il pubblico di Canale 5 segue ogni giorno le tre soap, in ordine, Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Ebbene la programmazione cambierà nuovamente dai prossimi giorni. In quest’ultima settimana hanno intrattenuto i telespettatori, con più episodi, i personaggi di Acacias. Infatti, la soap […] L'articolo Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cambia la programmazione delle ...

Una Vita/ Anticipazioni 7 e 8 giugno : Blanca come Pepa de Il Segreto? : Una Vita, Anticipazioni 7 e 8 giugno: Carmen dovrà definitivamente mettere da parte il suo grande amore per l'investigatore Riera proprio per paura di Ursula

Programmazione Il Segreto - Beautiful - Una Vita : cancellate le puntate di sabato e domenica : Brutte notizie per i telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto che nei prossimi giorni si troveranno a fare i conti con diverse variazioni di orario delle loro soap e telenovelas preferite. Le tre serie, solitamente in onda sette giorni su sette, affronteranno un'ineVitabile variazione di Programmazione già a partire da sabato 8 giugno. Con l'arrivo dell'estate, Mediaset ha deciso di facilitare le gite fuori porta degli italiani, ...

Il Segreto Anticipazioni 5 giugno 2019 : Camelo dà a Saul una pistola. L'Ortega sarà costretto a sparare? : Carmelo chiede a Saul di proteggere Severo e la sua famiglia dai Molero. Per questo gli consegna una pistola.

Il Segreto - puntate dal 4 all'8 giugno : Isaac dirà alla Laguna di essere un'assassina : Tutti i fan della soap opera iberica "Il Segreto" dovranno tenersi forti, perché li attendono nuove puntate nella settimana che va da martedì 4 giugno a sabato 8. In primis, Antolina rivelerà a suo marito un Segreto sul passato di Elsa: quest'ultima in seguito alla morte di sua madre è stata ricoverata in una clinica psichiatrica per superare il lutto, ma questa cosa non l'ha mai rivelata a Isaac nemmeno quando stavano insieme....Continua a ...

Il Segreto e Una Vita oggi 4 giugno non vanno in onda su Rete 4 : serale spostato a sabato : La programmazione de Il Segreto e Una Vita continuerà ad essere caratterizzata da variazioni di palinsesto per tutta la prima settimana di giugno, finendo per modificare le abitudini dei fedeli telespettatori. Già lo scorso martedì sera le due serie iberiche non avevano trovato spazio nella prima e seconda serata di Rete 4 e successivamente erano state spostate al sabato, sempre di sera. Tale decisione verrà riconfermata anche nella giornata di ...

Il Segreto - anticipazioni : Saul punta una pistola contro Lamberto : Il Segreto - Ruben Bernal Si rinnova l’appuntamento con Il Segreto per i telespettatori dei canali Mediaset, che da domani ritroveranno le storie di Puente Viejo nei pomeriggi infrasettimanali di Canale 5 e nel sabato sera di Rete 4. Il dramma di Elsa (Alejandra Meco) sarà sempre al centro della scena ma nuove sventure attendono anche Saul (Ruben Bernal) che, per difendere la sua amata, si ritroverà a puntare una pistola contro Lamberto ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni sabato 1 giugno 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : l'appuntamento serale con le soap arriva il sabato sera. Ecco le trame delle puntate delle soap di Aurora Guerra.

Beautiful - Una Vita e il Segreto non vanno in onda domenica 2 giugno 2019 : In occasione della Festa della Repubblica, stop alle soap domenica 2 giugno 2019. La programmazione riprende regolarmente lunedì 3 giungo 2019.

Anticipazioni Il Segreto - nuove puntate : una verità inquietante : Il Segreto, Anticipazioni 3-9 giugno: Isaac scopre la verità su Elsa Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Cosa accadrà nelle puntate de Il Segreto dal 3 al 9 giugno? Isaac scoprirà una terribile verità su Elsa. Fernando dice a Raimundo e Maria che la situazione gli è sfuggita di mano, non sa che fine abbiano fatto Alfonso ed Emilia ma, sicuramente, corrono un grave rischio. Convince Maria a ...

Il Segreto - trame Spagna : Carmelo rimane vedovo - la Laguna operata al cuore : Brutte notizie per i fan dello sceneggiato “Il Segreto”. Negli episodi che telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, Francisca Montenegro commetterà una delle sue malefatte. Quest’ultima, sempre più convinta che l’attentato avvenuto durante le nozze di Fernando Mesia, che ha causato l’invalidità di Maria Castaneda, sia stato opera di Severo Santacruz, si vendicherà. A rimetterci la vita purtroppo sarà la maestra Adela, perché ...

Le soap Una Vita e Il Segreto cambiano orario : dal 3 al 7 giugno nuovi appuntamenti su Canale5 : In attesa dei nuovi palinsesti estivi di Canale5, per le soap cambiamento orario e novità nella settimana dal 3 al 7 giugno 2019.