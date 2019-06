Formula 1 | Rosberg distrugge la Ferrari | parole di fuoco del tedesco in vista del Gp del

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019) L’ex pilotaha parlato indella gara di domenica in Canada,ndo letteralmente il team di Maranello Niconon ha dubbi, il Gran Premio del Canada avrà come esito lo stesso delle ultime sei gare, ovvero una vittoria della Mercedes. L’ex pilotanon dà alcuna possibilità alla, considerandola troppo indietro per poter dare fastidio alle Frecce d’Argento, trascinate da un super Hamilton. Photo4/LaPresse Interrogato dalla Bild sulla gara di Montreal,ha ammesso: “Lewis è imbattibile a Montreal, Monaco era in realtà il suo tallone d’Achille ma ha persino vinto. Valtteri continuerà ad essere pericoloso per Lewis, in qualifica è stato spesso più veloce, ma in gara Lewis in qualche modo ce la fa sempre. In Canada, Valtteri non ha però alcuna possibilità. Per quanto riguarda la, penso che non abbia strategia ...

codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1 #Rosberg: “La #Ferrari non ha niente di buono al momento” - LucaMana82 : #F1 #Rosberg: “La #Ferrari non ha niente di buono al momento”: Nico l'appoggia pianissimo e vede #Hamilton imbattib… - FormulaPassion : #F1 #Rosberg: “La #Ferrari non ha niente di buono al momento” -