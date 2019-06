Zazzaroni | “Icardi? Ha una moglie ingombrante Gli pregiudica l’immagine”

ilnapolista

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ivanè intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live. Il giornalista del Corriere dello Sport ha parlato di Mauro Icardi che, secondo lui, sarebbe penalizzato dalla presenza, al suo fianco, dellaWanda:è un ragazzo orgoglioso, ma non ha la testa calda. Purtroppo o per fortuna per lui, ha unamoltoe questo gli standoha aggiunto che al Napoli servirebbe molto una figura come quella dell’attaccante interista ma che la cifra del cartellino e l’ingaggio sono troppo elevati. L'articolo: “Icardi? Ha una. Glil’immagine” ilNapolista.

