Un buon libro da leggere sotto l' ombrellone

(Di venerdì 7 giugno 2019) Quasi estate. C’è bisogno di preparare qualche determinazione nuova: togliere qualche chilo, qualcuno una base artificiale di pre-abbronzatura per non partire da zero, prenotare qualche viaggio, fissare una cabina o unin un litorale comodo, comprare qualcheda leggervi.Forse, per quest’ultima, vi dovete fidare delle classifiche dei più venduti come un tripadvisor dal gusto prederminato e social. O il passaparola. Non so se credete nel passaparola ma questo vuole esserlo.Ilè di un’autrice che non conoscevo anche se nota e prolifica. Beatrice Masini è il suo nome. Il titolo delpassaparolato è “Più grande la paura. Sette racconti e una novella” (Marsilio). Titolo che nasce da questo esergo:“Amore e paura crescono insieme con una precisione quasi matematica: più grande ...

