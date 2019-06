Prostituzione | Consulta | non è mai atto libero

blogo

(Di venerdì 7 giugno 2019) La"libera" non può esistere. Questo è stato stabilito dalla sentenza n. 141 della Corte Costituzionale, chiamata in causa dai giudici della Corte d'Appello di Bari che avevano chiesto una valutazione di legittimità costituzionale della Legge Merlin. La questione di legittimità è stata sollevata in un noto processo, quello riguardante il caso delle cosiddette 'escort' che Gianpaolo Tarantini e Massimiliano Verdoscia presentarono a Silvio Berlusconi tra il 2008 ed il 2009.Secondo l'interpretazione offerta dallala "libertà sessuale", garantita dalla Costituzione, non può riguardare lain alcun caso perché questa non può considerarsi una pratica che rientra tra quelle meritevoli di tutela, perché nulla a che vedere con ilsviluppo della persona umana (vedi art. 2 e 3 Cost). Benché volontaria, laè altresì un'attività economica a ...

