L' ex esclusiva console Omen Of Sorrow arriva su Epic Games Store

eurogamer

(Di venerdì 7 giugno 2019)ofè un curioso picchiaduro caratterizzato da un set di quattro comandi, il gioco è stato infin dalla sua pubblicazione del 2018 ma sembra a breve anche i giocatori PC potranno metterci sopra le mani, a patto che si utilizzi l'Game.Come riporta Gamingbolt, il gioco prende ispirazione da personaggi classici della letteratura horror come il Dr. Frankenstein e Mr. Hyde, comprende una modalità online classificata ed una libera che consente di impostare una lobby con precise regole. L'offerta si conclude con una corposa modalità storia con più di 200 ricompense in-game. Come detto sopra, la versione PC sarà disponibile in, sono inoltre disponibili i preordini."ofoffre un sistema di combattimento 2D ispirato ai classici, che riporta in vita lo stile, la mentalità e la filosofia che affondano le radici nella ...

Eurogamer_it : L'ex esclusiva console #OmenOfSorrow arriva su Epic Games Store - PaoloPorter : Cioè annunciano Baldurs Gate 3 Esclusiva Console: Google Stadia Google Stadia. Google Stadia. Finirà che sarò ti… - Console_Tribe : Xbox Scarlett avrà solo giochi cross-gen nei primi due anni e nessuna esclusiva? - -