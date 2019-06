Il segretario della Cgil Landini | ' Bisogna sciogliere i partiti neofascisti'

Sinistra italiana - Fratoianni si dimette da segretario : “Da Europee emerso tema della frammentazione nel nostro campo” : Nicola Fratoianni rassegna le dimissioni da segretario nazionale di Sinistra italiana . L’annuncio al termine della direzione nazionale del partito: “La campagna elettorale delle elezioni Europee de La Sinistra ha prodotto un contributo di idee interessante e profondo. Ha avuto il merito di porre con forza alcuni temi su scala europea: la ridistribuzione della ricchezza, la lotta per l’uguaglianza, i diritti. Dalla campagna elettorale ...

Caso Siri - Mattarella firma il decreto di revoca della nomina del sotto segretario della Lega : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firma to il decreto di revoca della nomina di sottosegretario di Armando Siri . Il premier Giuseppe Conte aveva consegnato al Quirinale il testo mercoledì. L'articolo Caso Siri , Mattarella firma il decreto di revoca della nomina del sottosegretario della Lega proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vinci Salvini - torna il gioco sui social network che permette di incotrare il segretario della Lega : Matteo Salvini lancia la seconda edizione del “ Vinci Salvini ”, annunciata nei giorni scorsi, dal responsabile della comunicazione della Lega , Luca Morisi. Il concorso social , che ricalca la prima edizione sperimentata in occasione delle elezioni politiche dell’anno scorso, prevede premi per chi è più veloce a mettere ‘like’ sul profilo ufficiale del leader leghista, o interagisce sui canali Twitter e ...

Caso Siri - Conte ha deciso la revoca del sotto segretario della Lega : Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul Caso Siri è arrivata la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte , come aveva già annunciato, ha deciso di revoca re l'incarico al sottosegretario ai Trasporti. A quanto si apprende il ministro degli Interni ha lasciato palazzo Chigi. Fonti della Lega hanno parlato di "Discussione civile e pacata" nel Cdm, che è durato due ore. E aggiungono che sono intervenuti i ministri Bongiorno e Salvini per ...

Ferrara - il segretario della Lega minaccia un cronista : "Sei un verme - ti aspetto sotto lo scalone" del Municipio : Scoppia la polemica in piena campagna elettorale. La replica del candidato sindaco Pd: "Cerca di intimidirlo", Aser-Fnsi: "Inaccettabile"

Conte si impone su Siri. "Proporrò revoca della nomina a sotto segretario " : Sv olta nel caso Siri . Da una parte il sottosegretario della Lega, indagato per corruzione dalla Procura di Roma, che si dice pronto alle dimissioni se non ci saranno novità dai pm nei prossimi 15 ...

Siri indagato per corruzione - “depositata informativa della Dia con l’intercettazione che tira in ballo il sottosegretario” : Secondo l’avvocato di Paolo Arata non è stata depositata, a sentire Ansa e Repubblica è vero il contrario: l’oggetto delle due versioni è l’ormai nota intercettazione ambientale tra Paolo e Francesco Arata, il cui contenuto è stato pubblicato da Corriere della Sera e Repubblica. Nel dialogo captato grazie a un trojan nel cellulare di Arata padre, quest’ultimo – a sentire l’accusa – ha parlato del prezzo ...