(Di venerdì 7 giugno 2019) Paura nella tarda mattinata di venerdì a, dove in via Antoniazzi un bambino per cause al momento ancora sconosciute è caduto daldi. Immediato l'intervento del Suem 118: ilè stato soccorso e stabilizzato sul posto e poi portato in ospedale a Treviso in elisoccorso.