Auricchio | “Il San Paolo non sarà il top d’Europa ma sicuramente sopra la media”

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il direttore generale del Comune di Napoli è intervenuto a Radio Marte a proposito della convenzione con la società Calcio Napoli per il San. “Il Comune ed il Napoli stanno lavorando già da un po’ a quattro mani perché la gestione quotidiana dello stadio è un tema articolato. Restituiremo uno stadio che nonil top d’Europa, ma verrà elevato in termini di standard di accoglienza,la media”.parla di bagni, impianto luci ed impianto acustico adeguati, posti per diversamente abili nel numero previsto dalla legge. Di una riqualificazione complessiva per l’accesso. “Poi, con De Laurentiis c’è in ballo un ragionamento affinché lo stadio Sandiventi da funzionale a gustoso. Lo schema della convezione dovrà essere approvato nei prossimi giorni dal consiglio comunale”. Ancheparla della possibilità ...

