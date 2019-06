App Instagram per dividere foto e creare mosaico

Facebook - WhatsApp e Instagram : vietate le preinstallazioni sugli smartphone Huawei non ancora prodotti : Dopo le ultime notizie positive relative a Huawei, l’annullamento delle restrizioni annunciate dall’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e il posticipo di 90 giorni dell’applicazione del decreto presidenziale, sembrava che le acque si stessero calmando. Invece Facebook ha annunciato che non consentirà più a Huawei di preinstallare sui suoi smartphone le app legate al social network, ossia Facebook, WhatsApp ...

Limite WhatsApp su smartphone Huawei e Honor nuovi : neanche Facebook e Instagram preinstallati : La domanda serpeggia da giorni: WhatsApp su smartphone Huawei e Honor sarà ancora disponibile nonostante il ban USA? Gli stessi dubbi riguardano Facebook e Instagram e ora a tal proposito abbiamo una posizione ufficiale del team del social network per eccellenza, appunto Facebook, che non lascia spazio ad equivoci. La notizia del momento è stata lanciata da Reuters, su fonte diretta delle dichiarazioni Facebook: Il tris di app social non ...

Facebook - WhatsApp e Instagram non saranno più preinstallate negli smartphone Huawei e HONOR : Facebook ha deciso di sospendere la preinstallazione delle proprie app sui nuovi smartphone Huawei, ma questo non impedirà agli utenti di installarle da soli. L'articolo Facebook, WhatsApp e Instagram non saranno più preinstallate negli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Netflix testa sull’App una funzione simile alle storie di Instagram : Netflix sta testando una nuova funzione, simile alle storie di Instagram, nell'app mobile con maggiori informazioni sugli show del momento. L'articolo Netflix testa sull’app una funzione simile alle storie di Instagram proviene da TuttoAndroid.

Asia Argento attacca Morgan : "Drogati di meno - sei un miracolo ambulante!" - ma 30 secondi dopo scAppa da Instagram chiudendo il suo profilo : Nuovo durissimo sfogo da parte di Asia Argento nei confronti dell'ex marito Morgan, che arriva dopo le già pesanti parole rivoltegli sempre da Asia qualche giorno fa. La figlia di Dario Argento infatti, dopo aver voluto rimarcare che Morgan non stia perdendo la casa per colpa sua, ha deciso di rincarare la dose, e l'ha fatto tramite Instagram Story. "Che mestizia 'Morgan': sei un miracolo ambulante, forse dalla panchina sulla quale finirai ...

Instagram down : ieri sera guasto tecnico alla nota App di condivisione foto : Instagram, il noto social network che permette di condividere foto e video con gli utenti del web, ha avuto un blocco tecnico. Nella serata di ieri, venerdì 17 maggio, la piattaforma virtuale è stata, infatti, out. Il disservizio si è verificato pochi minuti dopo le ore 22:00 e ha riguardato sia dispositivi mobili con sistema android che smart-phone di marca Apple con sistema iOs. A segnalare il problema numerosi utenti attraverso altri social ...

Luciana Violini star : la nonna di Fedez Approda su Instagram - 150K followers in trenta minuti : Sono bastate due fotografie per far raggiungere alla nonnina di Fedez quota 150mila followers, numero che sta crescendo di ora in ora su Instagram. Perchè si, la nonna di Fedez, nonché bisnonna del piccolo Leone Ferragni Lucia è approdata sul social network più gettonato del momento. La signora Luciana Violini ha quindi un profilo tutto suo, dove dapprima saluta i suoi amati "folliver", come li chiama lei, e poi pubblica (o chi per lei) ...

Instagram cambia ancora : chiude l'App Direct e più shopping su Esplora : Instagram è pronto per diventare il social di riferimento dello shopping. Se il futuro di Facebook è nella sfera privata di amici, gruppi e eventi (come ha ammesso Mark Zuckerberg durante la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori), Instagram deve accollarsi il compito di sostenere la baracca in termini di investimenti pubblicitari, puntando tutto sulle conversioni e meno sulla community tra gli utenti. Per questo il social sta ...

L’App per messaggi Direct di Instagram sarà chiusa a breve : Facebook chiuderà Direct, L’applicazione che poteva essere utilizzata per mandare messaggi diretti tramite Instagram, senza dover aprire L’app principale. Direct sarà chiusa nei prossimi mesi e le conservazioni saranno trasferite sulla tradizionale applicazione di Instagram, che già da tempo ha

Pamela Prati e Mark Caltagirone si sono lasciati? L'annuncio Apparso su Instagram che ha generato il dubbio : «Tutto finito tra me e Pamela Prati». sono queste le poche parole con cui il presunto Mark Caltagirone avrebbe messo fine alla storia d'amore con la showgirl. Il misterioso ex...

Festa della Mamma – Le immagini d’auguri più belle da condividere su WhatsApp - Facebook e Instagram [GALLERY] : Le immagini più belle per augurare alle madri d’Italia una felicissima Festa della Mamma Domani in Italia si celebra la Festa della Mamma: come ogni anno, nella seconda domenica di maggio tutti i figli rendono omaggio alle loro madri, con regali speciali e tanto amore. Fiori, pranzetti, cene e doni unici per tutte le madri d’Italia, che saranno inondate di immagini d’auguri sui social. Nella gallery le più belle immagini ...

Facebook - WhatsApp e Instagram verso la fusione : Facebook, Whatsapp e Instagram verso la fusione, la novità è stata annunciata da Zuckerberg durante F8 2019 che è in corso di svolgimento