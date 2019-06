Ama | a Roma si va verso normalizzazione | continuare a fare bene raccolta differenziata

Celli : retromarcia ha sapore di beffa - progetto fatto male è Amara verità : Roma – “Prima ‘No allo stadio’, poi ‘si’ a uno stadio fatto bene’. Ma ora che la Raggi ferma di nuovo tutto cosa dobbiamo dedurre? Che finalmente anche la Sindaca ha ammesso quello che noi dicevamo dall’inizio, che era uno stadio fatto male? Questa retromarcia ora ha proprio il sapore della beffa: la Raggi prende atto dei suoi fallimenti, dei pasticci fatti e cerca una via d’uscita. Ma sono ...

PAULO FONSECA NUOVO ALLENATORE ROMA/ "Ama Sarri e Guardiola - un gran colpo" : PAULO FONSECA dovrebbe divenire a breve il NUOVO ALLENATORE della ROMA. Chi lo conosce bene racconta: "Un grande colpo". Le parole

Virginia Raggi acclAmata alla festa della repubblica - sorridente annuncia la realtà aumentata a Roma : Nonostante le critiche e le minacce la sindaca di Roma in forma smagliante viene accolta alla festa della repubblica con applausi. Ieri inoltre la stessa sindaca annuncia la realtà aumentata a Roma Virginia Raggi annuncia lo sbarco della tecnologia nella storia di Roma. «La realtà aumentata arriva al Circo Massimo. Grazie alle nuove tecnologie potrete ammirare come … Continue reading Virginia Raggi acclamata alla festa della repubblica, ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta : matrimonio a Roma per la coppia più Amata del momento - : Fonte foto: ufficio stampa Lorella Boccia e Niccolò Presta: matrimonio a Roma per la coppia più amata del momento 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla cerimonia holliwoodiana per la conduttrice e l'influencer/producer

PalAmara : su di me veleni procura Roma : 22.07 "Sulla mia persona si stanno abbattendo i veleni della procura di Roma, ma ho la tempra forte e non mi faccio intimire.Sto chiarendo punto per punto tutti i fatti che mi vengono contestati perché ribadisco che non ho ricevuto pagamenti, né regali, né anelli e non ho fatto favori a nessuno". Lo ha detto l'ex consigliere del Csm, Luca Palamara, indagato per corruzione, al termine dell'interrogatorio durato più di 4 ore negli uffici della ...

Procura Roma : PalAmara ai pm - mai ricevuto soldi né regali : "Ho la tempra forte e non mi faccio intimidire. Sto chiarendo punto per punto tutti i fatti che mi vengono contestati. Ribadisco che non ho ricevuto soldi né regali e non ho fatto favori a nessuno". Lo ha detto il pm della Procura di Roma Luca Palamara, indagato per corruzione e interrogato dal pm di Perugia per più di 4 ore. L'ex consigliere del Csm, assistito dagli avvocati Benedetto e Mariano Marzocchi Buratti e Michele Di Lembo, ...

Guerra e veleni per la procura di Roma : così Luca PalAmara cercò di screditare Paolo Ielo : È un disegno, intricatissimo, contro una parte dei magistrati della procura di Roma quello che sta emergendo dall’inchiesta dei pm perugini, nella quale sono indagati - tra gli altri - Luca Palamara, pubblico ministero a Roma, il suo collega Stefano Rocco Fava e il consigliere del Csm Luigi Spina. Al primo è contestata la corruzione relativa al tentativo di pilotare le nomine di alcuni magistrati. Agli altri due la ...

Procura di Roma - le accuse a PalAmara : “Quand’era al Csm prese 40mila euro da Amara per favorire una nomina” : Quand’era componente del Csm avrebbe incassato “la somma pari ad euro 40mila per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio”. Denaro ricevuto da Giuseppe Calafiore e Piero Amara – cioè i due avvocati al centro dell’inchiesta sulle sentenza comprate al Consiglio di Stato – “in concorso tra loro e con Giancarlo Longo“. Longo è un pm arrestato nel febbraio del 2018 insieme ad Amara. È per questo ...

Procura Roma : pm Perugia - "40 mila euro a PalAmara per favorire Longo" : Il pm di Roma Luca Palamara, quando era consigliere del Csm, ha ricevuto 40 mila euro dagli avvocati Giuseppe Calafiore e Piero Amara per favorire la nomina di dell'allora pm di Siracusa Giancarlo Longo a Procuratore di Gela, poi non andata in porto. È quanto si legge nel decreto di perquisizione disposta dalla Procura di Perugia nei confronti dell'attuale pm di piazzale Clodio. Intorno all'aprile del 2016, Palamara - è il sospetto ...

Roma - perquisizioni in casa dell'ex presidente Anm PalAmara | "Membro del Csm lo avvertì dell'indagine" : Il magistrato, indagato per corruzione, avrebbe ottenuto "viaggi e vacanze". Si indaga anche su un membro del Csm e su un pm che avebbero avvertito Palamara dell'inchiesta a suo carico

Procura di Roma - il pm Fava indagato a Perugia con PalAmara : “Rivelazione di segreto e favoreggiamento” : Si allarga l’indagine della Procura di Roma sui magistrati Romani. La Guardia di finanza – su mandato della Procura di Perugia – ha perquisito casa e ufficio del pubblico ministero Luca Palamara, indagato per corruzione, in relazione ai suoi rapporti con l’imprenditore Fabrizio Centofanti, arrestato nel 2018 a Roma e scarcerato, in attesa di giudizio. Altre tre informazioni di garanzia sono state notificate a Luigi Spina, ...

«De Rossi ha trAmato contro Totti». L’ora dei veleni nella Roma : Altro che Trono di Spade, Roma caput veleni. Il retroscena è stato raccontato oggi sulle pagine di «Repubblica» dai colleghi Carlo Bonini e Marco Mensurati. L’addio di Daniele De Rossi, raccontato e celebrato nei giorni scorsi come la favola di Capitan Futuro e di un divorzio maldigerito, in realtà si trasforma in una storia dai contorni cupi, tra perfidia e potere, una storia capace di rimettere in discussione tutto, e prima di tutto l’amicizia ...

Procura di Roma - inchiesta sulle nomine : perquisizione per PalAmara. Indagato consigliere del Csm : Le perquisizioni nell’ambito delle indagini sulla nomina del nuovo Procuratore di Roma dopo l’uscita di Giuseppe Pignatone. Avviso a comparire per il consigliere del Csm Luigi Spina e per il pubblico ministero Stefano Fava

Procura di Roma - il pm Luca PalAmara perquisito dalla Guardia di Finanza : “Indagato per corruzione” : Una perquisizione da parte della Guardia di Finanza è in corso nei confronti di Luca Palamara, l’ex consigliere del Csm ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La perquisizione, secondo quanto si apprende, rientra nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Perugia nei confronti del magistrato, indagato per corruzione, e di altri soggetti. L'articolo Procura di Roma, il pm Luca Palamara perquisito dalla Guardia di ...