A scuola arriva l' ora d' arabo per i bambini italiani E scoppia la polemica

scuola - spray al peperoncino nelle aule : arrivano i Carabinieri : Nuovo episodio di cronaca che vede protagonista, purtroppo, la Scuola. E’ accaduto all’Istituto Mattei di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, dove uno studente avrebbe spruzzato uno spray al peperoncino, sembra in un paio di classi. Qualcuno ha accusato i classici sintomi dell’intossicazione, dalla professoressa, ai compagni di classe, e una alunna è stata trasportata in ospedale in ambulanza. spray al peperoncino a ...

Concorso scuola - ok del ministero : arriva il bando di assunzione per 17mila maestre dal 2020 : Con il via libera del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, è in arrivo il bando per l'assunzione di 17mila nuovi maestri e maestre della scuola primaria e d'infanzia. Inoltre la stessa ministra ha autorizzato anche i nuovi contratti dei presidi, con un aumento di stipendio di 160 euro al mese.

'Corsa contro la fame' - arriva ad Adria il progetto mondiale sulla scuola solidale : Si corre con il cuore, ci si allena con consapevolezza. Il 16 maggio 2019 è la giornata in cui 7 classi dell'Istituto "C.Colombo" di Adria, in provincia di Rovigo, partecipano, rappresentando il Veneto, alla Corsa contro la fame, il progetto promosso per raccogliere fondi contro la malnutrizione infantile in 50 Paesi del mondo. Sono 130 gli studenti che aderiscono all'iniziativa che è didattica, sportiva e solidale insieme e che mette in campo ...

scuola - pugno di ferro contro la violenza sugli insegnanti : arriva la proposta di legge : Gli episodi di violenza di cui sono spesso vittima gli insegnanti (ultimo in ordine di tempo quello accaduto in un istituto scolastico di Lodi) hanno sollevato discussioni, anche in campo politico. A questo proposito, segnaliamo la proposta di legge presentata dalla Lega (primo firmatario l’onorevole Rossano Sasso) attraverso la quale si vuole dare un forte segnale in difesa della professione del docente. Violenze contro gli insegnanti, ...

Arriva l’educazione civica a scuola : la Camera approva il disegno di legge : La Camera dei deputati ha approvato, quasi all'unanimità, la proposta di legge con cui si introduce l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie, con 33 ore annuali previste per questa materia. Ora il provvedimento passerà all'esame del Senato per l'approvazione definitiva.Continua a leggere

Rimini - bimbi no vax a scuola : arrivano multe da 25 a 500 euro al giorno : Il Comune ha individuato di 10 casi di alunni checontinuano a frequentare la scuola pur nonessendo in regola con gli obblighi vaccinali

Delia. scuola elementare Giovanni XXIII arriva finanziamento MIUR : Delia, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) il progetto per la messa in sicurezza della Scuola elementare

scuola - arriva l’educazione civica : la proposta di legge approvata in commissione alla Camera : La proposta di legge per introdurre l'educazione civica a Scuola è stata approvata in commissione Cultura alla Camera e verrà discussa nell'Aula di Montecitorio dal 29 aprile. Rivendica il successo la Lega, ma il Pd ricorda ai deputati del Carroccio e a Matteo Salvini che il provvedimento votato "trasversalmente" è in realtà diverso da quello da loro proposto.Continua a leggere

Greta arriva in Italia : parteciperà allo sciopero della scuola di venerdì : "La crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi". La 16enne attivista svedese, diventata simbolo della lotta ai...

A Verona la propaganda Prolife arriva anche tra i banchi di una scuola pubblica : Una mostra nell'Istituto tecnico Dal Cero espone 27 pannelli che ricalcano le tematiche affrontate al World Congress of Families. No al'aborto, alla pillola del giorno dopo, alla scienza "che non rispetta la vita". Con una circolare della preside che invita i docenti a parlarne. E un concorso che mette in palio una gita a Strasburgo Pioggia di rubli ai cattoleghisti" A chi il sindaco? A noi! A Verona sboccia l'amore tra la Lega e l'estrema ...