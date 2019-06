Un aereo militare indiano con a bordo 13 persone è scomparso dai radar lunedì scorso

Di Maio - Manca (Pd) : “Ha usato aereo militare per campagna elettorale”. La replica : “Né voli di Stato né champagne” : Ha fatto “ campagna elettorale in Sardegna con un aereo di Stato ”. Il deputato del Partito democratico Gavino Manca con un post su Facebook accusa il vicepremier Luigi Di Maio di essere salito su un “ aereo militare della presidenza del Consiglio” quando il 4 maggio scorso è volato da Napoli a Olbia. Il capo politico M5s risponde con una foto “con un signore incontrato all’aeroporto di Napoli nel tragitto verso ...

Scramble NATO sui cieli dei Balcani - caccia dell’Aeronautica Militare intercettano aereo “sospetto” sui cieli di Montenegro e Albania [FOTO e DETTAGLI] : Due caccia Eurofighter del 36° Stormo dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme NATO, si sono alzati in volo questa mattina dalla base aerea di Gioia del Colle (BA) per intercettare un velivolo della compagnia aerea tedesca TUI Fly in volo sui cieli del Montenegro, diretto ad Hurghada (Egitto), che aveva perso il contatto radio con gli enti addetti al controllo del traffico aereo (ATC). L’ordine di decollo immediato – ...