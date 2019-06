ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) Polemica rovente a 24 Mattino (Radio24) tra il sottosegretario al Lavoro, Claudio, e il giornalista Oscar. Il politico delladifende strenuamente quota 100 a dispetto dello scetticismo della Commissione Europea e aggiunge: “La Ue lo dicesse ai cittadini che sono andati in pensione. Credo che sia un po’ miope questa considerazione, anzi il nostro obiettivo è quota 41“.osserva: “Però il governo ha dovuto rivedere tutte le previsioni che faceva, come l’età di sostituzione. Io guardo i numeri. Lo stesso governo ha dovuto ammettere che il contributo al Pil potenziale è bassissimo. Sommando quota 100 e reddito di cittadinanza, in tre anni c’è uno 0,2 di contributo annuale al Pil potenziale. In un Paese come, con una bassa partecipazione al lavoro e con la frenata in corso, pagare la gente prima per non lavorare non è ...

MPenikas : FQ: Ue, scontro Giannino-Durigon (Lega): “Dica quello che vuole, questo è il giornalismo che vi piace”. “Lei mi st… -