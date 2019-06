Sempre più italiani denunciano casi di corruzione | restando anonimi

L'iPad è Sempre più vicino al Mac : le novità di iPadOS : Alla Wwdc di San Josè svelata la piattaforma dedicata al tablet, sempre più un anello di congiunzione tra il mondo mobile e quello desktop

Ilva di Taranto - i dati sull’inquinamento : “Mortalità in eccesso e Sempre più bimbi malformati” : I dati dello studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento promosso e finanziato dallo stesso Ministero della Salute. "La mortalità generale e quella relativa ai grandi gruppi è, in entrambi i generi, in eccesso" spiga lo studio evidenziando anche un eccesso del 9% rispetto alla media regionale dei nati con malformazione.Continua a leggere

Chernobyl potrebbe essere la serie più apprezzata di Sempre : Da noi farà il suo debutto solo il prossimo 10 giugno su Sky Atlantic, ma la produzione Hbo Chernobyl è in onda già da alcune settimane negli Stati Uniti, raccogliendo grande favore da pubblico e critica. Ma la miniserie che ripercorre l’esplosione nella centrale nucleare ucraina dell’aprile 1986 e le sue conseguenze potrebbe essere destinata a un vero e proprio record: diventare la serie tv più apprezzata della storia per quanto ...

Suzuki Sempre più Hybrid con una promozione davvero interessante [+€ 1000 - 00 rispetto benzina] : Suzuki è sempre più protagonista della scena automobilistica italiana. Mese dopo mese, la sua gamma conquista un numero via via più vasto di automobilisti e a guidare questa avanzata sono soprattutto i modelli della gamma Suzuki Hybrid, caratterizzati da una tecnologia ibrida all’avanguardia, secondo le nuove tipologie presenti sui Mercati. Le ibride di Hamamatsu ad oggi proposte sono: SWIFT, IGNIS e BALENO Una crescita inarrestabile Il 2019 ...

Frane e alluvioni saranno Sempre più frequenti in Italia : “Riusciremo ad essere pronti prima della prossima catastrofe?” : I cambiamenti climatici, le temperature e i fenomeni sempre più estremi che vediamo tutti i giorni anche nel nostro Paese stanno finalmente portando alla ribalta e all’attenzione dell’opinione pubblica un problema che affligge l’Italia da sempre, ovvero quello dei rischi idrogeologici. Frane, erosione del suolo, valanghe e alluvioni sono ormai diventate una costante, ogni anno, in diverse regioni Italiane, con evidenti ...

Piccolo : situazione Tpl a Roma Sempre più critica - viabilità al collasso : Roma – “La situazione del traffico della Capitale peggiora e troppo spesso la viabilita’ e’ al collasso. Nel suo programma elettorale la sindaca Raggi aveva promesso una vera e propria rivoluzione nel trasporto pubblico della Capitale: la realizzazione di un piano pluriennale delle infrastrutture, la riforma del Tpl e l’implementazione della mobilita’ sostenibile. Oggi Roma e’ la prima citta’ ...

Black Mirror 5 - recensione dei tre nuovi episodi - Sempre più "relazionali" : Tre nuovi episodi: meno dei sei della quarta stagione, datata 2017, ma più del singolo episodio, lo speciale interattivo Bandersnatch, dell'inverno scorso. Black Mirror si ripresenta al pubblico con una quinta stagione, interamente firmata dal suo creatore Charlie Brooker, che rincorre sensazioni ed ossessioni sempre più contemporanee. Anche in questo caso, i nuovi episodi, disponibili da oggi, 5 giugno 2019, su Netflix, vedono le nuove ...

Calciomercato Inter - Barella obiettivo Sempre più concreto : le tre contropartite offerte al Cagliari : Calciomercato Inter – La trattativa tra il Cagliari e l’Inter per l’approdo di Barella in nerazzurro entra sempre più nel vivo. La squadra milanese ha offerto tre contropartite oltre al conguaglio in denaro. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’Inter per abbassare la richiesta iniziale di Giulini, che per Barella chiede 50 milioni, sta pensando di inserire nell’affare Eder (di ritorno dalla Cina), ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Filippo Tortu torna sui 200! L’Olimpico vuole una magia dall’italiano più veloce di Sempre : L’uomo più veloce d’Italia vuole sfrecciare allo Stadio Olimpico di Roma, Filippo Tortu vuole fare sua la Capitale e reGalarsi una notte magica nell’evento più importante della stagione sul suolo nazionale: il Golden Gala intitolato a Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2019 che si disputerà giovedì 6 giugno. Dodici mesi fa il 20enne fece suo il record italiano dei 100 metri che apparteneva alla Freccia del Sud e ...

La discesa con gli sci più folle di Sempre : in picchiata tra salti e rocce nella notte. Il video è adrenalinico (e spaventoso) : Lui si chiama Léo Taillefer, ed è un freerider francese. Qualche settimana fa, approfittando delle nevicate fuori stagione, si è buttato in una discesa spericolata fuori pista, tra salti e rocce, a Val d’Isére. Bisogna ricordare, per chi guarda il video, che Taillefer è un professionista e che ha percorso il tracciato diverse volte (sia quest’anno, sia negli anni scorsi). Resta il valore dell’impresa. video Youtube L'articolo La ...

Caos Trapani - i calciatori mettono in mora la società : futuro Sempre più a rischio : Il Trapani è concentrato sulla finale dei playoff di Serie C ma a tenere banco è anche il futuro del club. I calciatori del Trapani arrivano alla partita contro il Piacenza con un paio di stipendi arretrati e tramite l’Aic si preparano a mettere in mora la squadra conferma massimo impegno per la promozione in Serie B. “I calciatori professionisti attualmente tesserati per il Trapani CALCIO S.r.l., per il tramite dell’AIC, ...

Inter-Cagliari - affare Barella Sempre più vicino : “Possibile che io vada via” : Barella all’Inter potrebbe rappresentare un’ipotesi reale e concreta in vista dell’imminente sessione di mercato estiva. Il centrocampista del Cagliari, impegnato con la Nazionale in vista delle qualificazioni ai prossimi Europei, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in ottica presente e futura. Il centrocampista rossoblù ha così affermato: “Ora sono concentrato sulla […] L'articolo ...

Federer-Wawrinka - al Roland Garros il quarto di finale più ‘vecchio’ di Sempre : Settantadue anni in due, giorno più giorno meno. Roger Federer e Stanislas Wawrinka sono protagonisti del quarto di finale più longevo mai giocato al Roland Garros. Quasi 38 anni Roger (li compie l’8 agosto) oltre 34 Stan che li ha compiuti il 28 marzo. Due svizzeri a cui si è fermato l’orologio potremmo dire con una battuta. Le lancette del tempo devono tornare indietro, e non poco per ritrovare un caso analogo nel torneo parigino. Occorre ...