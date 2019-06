Semaforo verde per monopattini e hoverboard Ecco come potranno circolare

MotoGp – Al Mugello l’incontro tra Ezpeleta e i promotori del Gp di Misano : Semaforo verde! : Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini: semaforo verde! Al Mugello i promotori hanno incontrato il CEO di Dorna che si è complimentato per gli intervento sulla viabilità Il bellissimo weekend di sole e pubblico al Mugello, le due vittorie italiane in Moto3 e MotoGp con Tony Arbolino e Danilo Petrucci e i cinque italiani sui tre podi, hanno acceso l’attesa per il prossimo appuntamento in Italia, dal 13 al 15 settembre con ...

LIVE Moto2 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : tra poco il Semaforo verde per le prime libere della Moto2 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del venerdì della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio di Spagna 2019. La classe mediana è pronta all’esordio sul circuito andaluso di Jerez de la Frontera, per il quarto appuntamento della stagione. La pista spagnola è una delle più conosciute da team e piloti, dato che si disputano diverse sessioni di test e anche martedì la Moto2 (assieme alla Moto3) sarà impegnata in una intensa giornata di ...

Semaforo verde per Reunion Rimini - il grande motoraduno di piazzale Fellini : Come da tradizione, Reunion Rimini propone anche un calendario di spettacoli dal titolo Rock a tutto Gas che si avvierà domani sera sul palco di piazzale Fellini. Alle 21.30 lo spettacolo dei Queen ...

Via Lunigiana - Semaforo verde troppo breve : per i pedoni corsa contro il tempo : Milano, 25 aprile 2019 - Poco più di 20 secondi . Tanto dura il verde per i pedoni al semaforo di viale Lunigiana all'angolo con via Sammartini. «Bisogna aumentare un po', non riusciamo ad ...