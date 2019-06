Proteste per la scelta di Poletti a Uno Mattina

Trump vede May : «Pronti ad accordo per il dopo Brexit». Proteste in piazza : Tappeto rosso a Downing Street per il presidente Usa. L’incontro politico con la premier: Cina, Iran e Brexit in agenda, ma anche «accordi commerciali molto sostanziali». Il sindaco Khan: «È il volto dell'ultradestra»

Una Vita anticipazioni : viaggio per i PALACIOS? Le Proteste di Antoñito : Trasferta in arrivo per la famiglia PALACIOS? Questo è ciò che accadrà nelle future puntate italiane della telenovela Una Vita. Tutto partirà quando Maria Luisa (Cristina Abad), in prossimità del suo compleanno, scriverà una lettera al padre Ramon (Juanma Navas) in cui sottolineerà di sentire parecchio la mancanza dei suoi cari… Spoiler Una Vita: Antoñito non vuole partire senza Lolita Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ...

Le Proteste della Svezia per un servizio del Tg2 : Ripreso anche da Matteo Salvini, nel quale si parlava di interi quartieri «fuori controllo» dove non entra la polizia e vige la sharia

Modena - Proteste davanti all’Italpizza : polizia sgombera con lacrimogeni. Sindacati : “Sostituiti operai in sciopero” : Non si fermano le proteste e le tensioni davanti alla sede dell‘Italpizza, azienda modenese leader della pizza surgelate, teatro da quest’inverno di scioperi e picchetti. Lunedì è stato dichiarato lo stop dalla Cgil e dal Si Cobas. Un gruppo di lavoratori in appalto è tornato quindi a manifestare fuori dai cancelli per chiedere l’adeguamento del contratto a quello degli alimentarsti, libertà di attività sindacale e migliori ...

Bologna - scontri in piazza Maggiore : Proteste per il comizio di Forza Nuova | Le foto : Fermato un contestatore. Una ventina di militanti di Forza Nuova si sonoradunati in piazza Galvani, in attesa dell'arrivo del loroleader. I Forzanovisti sono arrivati intonando"Boia chi molla" e sventolando bandiere dell'Italia e delmovimento di estrema destra

Porto Genova - Proteste per nave armi : 9.08 proteste a Genova per la nave Cargo Bahri Yanbu che trasporta materiale bellico, attraccata stamane nel Porto. Circa un centinaio i manifestanti, tra cui un gruppo di scout,associazioni ed esponenti di partiti hanno partecipato alla manifestazione indetta dalla Filt Cgil in contemporanea con il presidio del collettivo autonomo dei lavoratori portuali. "Stop ai traffici di armi, guerra alla guerra" si legge nello striscione dei portuali. ...

Proteste in piazza del Plebiscito a Napoli per l'arrivo di Salvini : Agenzia Vista Tensioni a Napoli per la visita del Ministro degli Interni Matteo Salvini ?

Sciopero mezzi e scuola - venerdì di Proteste e possibili disagi. LIVE : Sciopero mezzi e scuola, venerdì di proteste e possibili disagi. LIVE L'Usb ha indetto una protesta "contro la precarietà e a favore della riduzione dell'orario di lavoro". Lo stop del trasporto pubblico varia da città a città, mentre dalle 9 alle 17 in tutte le regioni ci potranno essere disagi sui treni. GLI ...

Rizzoli : “Il VAR non potrà mai cancellare tutti gli errori - serve fiducia. Aumentate le ammonizioni per Proteste” : “Per migliorare la tecnologia stiamo studiando un centro a Coverciano dove seguire tutte le partite, questo dovrebbe portare ad una professionalità maggiore e ad un miglioramento del VAR“. Così Nicola Rizzoli, designatore della Serie A, nel corso di un Forum al Corriere dello Sport. “Qualcuno si aspettava che con il Var il margine d’errore potesse ridursi allo 0% ma questo ovviamente non potrà mai avvenire. Dobbiamo ...

L’ex presidente sudanese Omar al Bashir è stato incriminato per l’uccisione di manifestanti durante le ultime Proteste antigovernative : Il procuratore generale del Sudan ha incriminato l’ex presidente sudanese Omar al Bashir per l’uccisione di diversi manifestanti durante le proteste che hanno portato alla fine del suo regime, l’11 aprile scorso. Bashir era al potere dal 1989. Dopo la sua

Sciopero del sesso negli Usa : dopo la legge che proibisce l’aborto le donne danno il via alle Proteste : “I nostri diritti riproduttivi sono stati cancellati. Finché le donne non avranno il controllo sui loro corpi non possiamo rischiare la gravidanza. Unitevi a me e non fate sesso finché non riavremo l’autonomia del corpo“: l’attrice e attivista del movimento #Metoo Alyssa Milano ha lanciato su Twitter, con l’hastag #SexStrike diventato subito virale, lo Sciopero del sesso per protestare contro la nuova legge ...

Ricetta elettronica per cani e gatti : costi più alti - arrivano le Proteste : Il presidente dell’Ordine veterinari di Genova: «I farmaci per animali hanno prezzi superiori agli equivalenti per l’uomo»