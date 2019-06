NBA Finals 2019 | Toronto-Golden State | i Raptors si portano sul 2-1

Finals NBA – Golden State perde Gara-3 - Drake posta una FOTO di Klay Thompson con 3 ragazze : il trash talking è servito! : Drake continua la sua opera di trash talking durante le Finals NBA: Golden State perde Gara-3, il rapper tifoso dei Raptors posta una particolare FOTO di Klay Thompson e si scatena su Instagram Le Finals NBA 2018-2019 sono molto più combattute di quanto ci si potesse aspettare. Golden State, grande favorita della vigilia, è arrivata all’atto finale con qualche assenza pesante di troppo: Kevin Durant ko dalla semifinale di Conference; ...

Finals NBA – Il rammarico di Curry - 47 punti e sconfitta in Gara-3 : “non possiamo pensare di vincere un titolo così” : Stephen Curry deluso per la sconfitta in Gara-3 delle Finals NBA contro i Toronto Raptors: il playmaker degli Warriors chiede uno sforzo maggiore ai compagni in ottica titolo “Continuando a giocare così non possiamo vincere un altro titolo“, firmato Stephen Curry. Il leader dei Golden State Warriors, a caldo dopo la sconfitta in Gara-3 che riporta i Raptors in vantaggio 2-1 nella serie, non usa mezzi termini per descrivere la ...

Highlights NBA Finals 2019 : Golden State-Toronto 109-123. I canadesi si riprendono il fattore campo : Gara-3 delle Finals NBA si è disputata questa notte e Toronto ha espugnato il parquet di Golden State per 109-123, portandosi avanti 2-1 nella serie e riprendendosi il fattore campo, inizialmente perso dopo le prime due gare interne terminate con il bilancio in perfetta parità. Highlights GARA-3 Finals NBA: Golden State-Toronto 109-123 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Finals NBA – Rissa a bordo campo - Lowry spintonato da uno spettatore : la reazione del giocatore dei Raptors è focosa [VIDEO] : reazione focosa di Lowry contro uno spettatore in Gara-3 di Finals NBA: il fan lo spintona ed il giocatore dei Raptors non apprezza E’ andata in scena nella notte italiana Gara-3 di NBA Finals: i Raptors hanno trionfato contro i Golden State Warriors, e all’Oracle Arena di Oakland non è mancato lo spettacolo. Giocate da urlo ma anche qualche… Rissa, ieri sul parquet di Oakland: nello specifico è stato Kyle Lowry il ...

VIDEO NBA Finals 2019 : la top-5 delle giocate di Gara-3. Spettacolo tra Golden State e Toronto : Nel corso della notte italiana si è giocata Gara-3 delle Finals NBA e Toronto ha espugnato il campo di Golden State portandosi avanti 2-1 nella serie. I canadesi vincono di squadra, con grandi giocate tra gli altri di Kawhi Leonard, mentre i padroni di casa restano a lungo aggrappati alla partita grazie a Steph Curry. LA TOP 5 delle giocate DI GARA-3 delle Finals NBA roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Curry fantastico - segna 17 punti nel primo quarto : Nel corso della notte italiana si è giocata Gara-3 delle Finals NBA e Toronto ha espugnato il campo di Golden State portandosi avanti 2-1 nella serie. I padroni di casa sono rimasti aggrappati alla partita grazie alla grande prestazione di Steph Curry, il quale, soltanto nel primo quarto, ha messo a referto 17 punti. TRIPLA FANTASTICA PER STEPH Curry: 17 punti NEL primo quarto roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui ...

Finals NBA – Un sontuoso Curry non basta a Golden State - Toronto sbanca la Oracle Arena e si porta sul 2-1 : Il numero 30 degli Warriors mette a referto ben 47 punti, ma non bastano per evitare la sconfitta che regala ai Raptors il vantaggio nella serie Una prestazione monstre di Steph Curry non basta a Golden State per imporsi in Gara-3 delle Finals NBA, il successo se lo prende Toronto che si impone alla Oracle Arena con il punteggio di 109-123. LaPresse/XinHua Le troppe assenze condizionano gli Warriors, costretti a fare a meno ...

NBA Finals 2019 : Toronto espugna con merito la Oracle Arena e va sul 2-1. Un eroico Curry non basta a Golden State : I Toronto Raptors espugnano la Oracle Arena, vincono gara-3 e si portano sul 2-1 nelle NBA Finals 2019. Partita perfetta dei canadesi, che giocano benissimo e si impongono con merito per 123-109 contro i Golden State Warriors. Grande prestazione di Kawhi Leonard, miglior marcatore dei suoi con 30 punti. Raptors che ritrovano finalmente Kyle Lowry, autore di 23 punti, ma sono importantissimi anche i 18 di Pascal Siakam e soprattutto Danny ...

Live Golden State-Toronto - gara-3 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Warriors e Raptors si sfidano alla Oracle Arena per il 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA Live di Golden State Warriors-Toronto Raptors, gara-3 delle NBA Finals 2019. Le NBA Finals 2019 si trasferiscono in quel di Oakland per una gara-3 che può risultare fondamentale nella serie tra i Golden State e i Toronto. Si riparte dall’1-1 maturato in Canada, con la brillante vittoria dei Raptors in gara-1 e con il cuore dei Warriors uscito tutto in gara-2. Proprio la sfida di lunedì ha lasciato più di ...

NBA Finals 2019 : Golden State con il dubbio Thompson per gara-3 - Toronto cerca il colpo alla Oracle Arena : Le NBA Finals 2019 si trasferiscono in quel di Oakland per una gara-3 che può risultare fondamentale nella serie tra i Golden State e i Toronto. Si riparte dall’1-1 maturato in Canada, con la brillante vittoria dei Raptors in gara-1 e con il cuore dei Warriors uscito tutto in gara-2. Proprio la sfida di lunedì ha lasciato più di un problema alla formazione di Steve Kerr. Kevin Looney ha chiuso con ogni probabilità in anticipo le sue ...