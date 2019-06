L' arco narrativo di Call of Duty | Modern Warfare assumerà toni più cupi

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) Lo studio di sviluppo che si sta occupando diof, avrà una particolare attenzione per quanto riguarda l'.Quando si tratta dello storytelling in continua evoluzione in un particolare videogioco, non viene in mente un franchise comeof. Al di fuori di alcune missioni, il gioco si è sempre mantenuto su una narrazione abbastanza lineare.Durante un'intervista, come riporta Gamingbolt, lo studio narrative director di Infinity Ward Taylor Kurosaki ha parlato della storia del prossimo gioco, soffermandosi in particolare sulla sua "cupezza" e sul modo di vedere la guerra.Leggi altro...

