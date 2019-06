La nostra resistenza fisica ha un limite oltre il quale è impossibile andare | ecco quale

Attività fisica - la scienza ha dimostrato che la nostra resistenza ha un limite : (foto: Pavel 1964 / Getty Images) Dal Giro d’Italia alla maratona di New York, passando per l’Ironman Triathlon. Estenuanti competizioni a cui si sottopongono, dopo mesi di duro allenamento, atleti e professionisti di tutto il mondo. Ma c’è un limite alla loro resistenza? Per la scienza sì: infatti, un team di ricercatori della Duke University, che ha messo a confronto la spesa energetica di alcune delle competizioni più lunghe ...