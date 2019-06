Fratus ritira le dimissioni M5S | Salvini commisari comune

Il sindaco di Legnano - Giambattista Fratus - ha ritirato le dimissioni : è indagato per corruzione : Il sindaco di Legnano ha ritirato le dimissioni. Gianbattista Fratus, della Lega, aveva messo in stand by il suo incarico dopo essere stato arrestato con l’accusa di corruzione e turbativa d’asta nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Busto Arsizio. Oggi l’inversione di rotta, comunicata dall’avvocato Alessandro Bernasconi, con una lettera al commissario prefettizio.Il suo partito ha appoggiato la sua ...