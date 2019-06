Enna, precipita dal terzo piano mentre il papà è in garage: bimbo di 8 anni è grave

(Di giovedì 6 giugno 2019) Tragedia a, dove un bambino di 8to dalla finestra aldella sua casa in via della Cooperazioneilsi è assentato per qualche minuto. Si trovava con il fratello di 6quando, forse per chiudere l'infisso, ha perso l'equilibrio finendo sull'asfalto. Indagini in corso.

Ore di apprensione a Enna, dove un bambino di 8 anni è precipitato giù dal terzo piano della sua abitazione ed ora versa in gravi condizioni all'ospedale Cannizaro di Catania. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 giugno, intorno alle 20. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo si trovava nella sua abitazione in via della Cooperazione insieme al fratello più piccolo, di 6 anni, e al padre, che pare si sia allontanato per qualche minuto per andare in garage. A quel punto, forse ha perso l'equilibrio sporgendosi da una finestra mentre giocava con l'altro bimbo e, secondo gli agenti della questura, potrebbe essere precipitato dopo aver tentato di chiudere l'infisso.