Destiny 2 | in arrivo a settembre una versione free-to-play chiamata New Light ?

(Di giovedì 6 giugno 2019) Questa sera Bungie terrà una diretta streaming in cui verrà svelato il futuro di2. Tuttavia, come sempre del resto in queste occasioni, cominciano a trapelare in anticipo nuovi rumor dedicati al gioco.L'ultimo in termini di tempo è che, secondo un post di Reddit condiviso da DSO Gaming,2 potrebbe diventare-to-. Sempre secondo queste indiscrezioni il nome del gioco verrebbe cambiato in2: New.Entrando nel dettaglio lagratuita di2 conterrà tutti i contenuti dell'Anno 1. Ciò che è anche interessante notare da queste indiscrezioni è che in futuro, nessun contenuto sarà reso esclusivo per una piattaforma rispetto ad altri (nel senso che tutte le piattaforme avranno lo stesso accesso a tutti i contenuti allo stesso tempo). Inoltre, verrà aggiunto cross-save per Xbox One, PC e Google Stadia.Leggi altro...

