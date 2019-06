Corbo | “Quello di Sarri forse non era vero amore per Napoli Ma Jorginho e i napoletani

forzazzurri

(Di giovedì 6 giugno 2019): “Quello dinon eraper. Mae isi sbagliano…”: “Quello dinon eraper. Mae isi sbagliano…”. Continua a tenere banco la discussione diche si accasa alla Juventus. Un trasferimento che in pratica non fa felice nessuno, nemmeno i dirigenti della Juventus che si apprestano ad ingaggiarlo, ma che in realtà avrebbero preferito, stando ai rumors, un profilo diverso. Ne parla Antoniosulle pagine de ‘La Repubblica’. “Ci si mette anche, trasferito dalal Chelsea per l’imprevista cifra di 65 milioni. L’affare contrinuì a sdoganare, bloccato alla frontiera di Fuorigrotta da un duro contratto sottoscritto con De Laurentiis il 27 maggio del 2016. Il centrocampista brasiliano non ...

CagiaDias : l'ho sempre pensato e scritto quello che dice - cn1926it : #Corbo: '#Sarri, quello con il #Napoli non era vero amore. Tifosi ingenui' - exnihil74 : @laiovieno @giuli_valle @Probabl61240857 @RITADILULLO1 @sonoNAPnonITA O' pazz'! Intanto sul fronte 'blog Corbo' qu… -