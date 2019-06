Clima | i movimenti ambientalisti fanno causa allo Stato Ma andare in tribunale non basta

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) Mentre a qualcuno non è ancora chiara la differenza tra meteo e, tanto da mettere in contrapposizione il freddo mese di maggio appena trascorso con l’allarme della comunità scientifica sul riscaldamento globale, ieri ihanno riempito di significato concreto la Giornata mondiale dell’ambiente: unalegale contro loitaliano per la colpevole inerzia o la scarsa efficacia delle politiche ambientali che, al di là dei governi susseguitisi, hanno caratterizzato l’azione del nostro Paese nella lotta al cambiamentotico. Nel mancato rispetto di quanto stabilito negli accordi di Parigi sul, anche il nostro Paese è ben lontano dal mettere in pratica gli sforzi necessari a evitare il fatidico aumento di 1,5°C delle temperature medie che porterebbe l’ecosistema al collasso e l’umanità a rischiare l’estinzione di massa per autodistruzione. ...

