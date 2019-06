Terremoto in Piemonte, scossa di magnitudo 3.1 nel Torinese (Di mercoledì 5 giugno 2019) Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa ha avuto epicentro nel territorio del comune di Massello, nella Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in diverse zone della regione ma non si hanno notizie di danni.



