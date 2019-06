Si cura il tumore con la dieta vegana | muore

Sono vegana! Ha un tumore al seno - ma rifiuta di curarsi : Madre 40enne muore : Ha rifiutato la medicina tradizionale a favore di “uno stile di vita vegano”. Katie Britton-Jordan, 40 anni, da Dalbury Lees, nel Derbyshire, è deceduta per un tumore al seno. Nel luglio 2016 la ragazza aveva ricevuto la terribile diagnosi: cancro al seno triplo negativo. Una male terribile, ma curabile. Le era stata proposta una mastectomia, oltre ai cicli di chemioterapia e radioterapia che le avrebbero salvato la vita, ma ha invece scelto ...

Tumore al pancreas - trovata cura che dimezza la progressione : Il Tumore al pancreas è una patologia molto difficile da trattare, dinanzi alla quale si hanno davvero poche alternative terapeutiche. Tale quadro – che in Italia ha visto più di 13.000 nuovi casi nel solo 2018 – sembra essere vicino a una svolta, grazie alla scoperta di una terapia innovativa, in grado di tenere sotto controllo la progressione di questo cancro metastatico. Il trattamento in questione si basa sulla somministrazione ...

Tumore seno - nuova cura aumenta sopravvivenza giovani : Sono in aumento le donne giovani, tra 20 e 39 anni, con Tumore al seno avanzato. Per loro, una nuova speranza arriva da una molecola (ribociclib) che, aggiunta alla terapia endocrina standard, ha dimostrato di aumentare significativamente la sopravvivenza. A evidenziarlo e' lo studio di fase III MONALEESA-7, su un campione di 672 pazienti seguite da circa tre anni, presentato al congresso della Societa' americana di oncologia clinica (Asco). Lo ...

Lecce - non fa curare il cane malato di tumore : 10mila euro di multa al proprietario : Più tutela per i nostri amici a quattro zampe. E' questo che emerge dalla sentenza emessa nella giornata di giovedì dalla Cassazione. Un uomo. A.C. 42enne originario di Gagliano del Capo (in provincia di Lecce) , ma residente in Emilia, dovrà pagare una multa di 10 mila euro per maltrattamento d'animali in quanto si è rifiutato di curare la sua cagnolina, Luna, affetta da tumore. La notizia, divulgata dall'l’Associazione Sportello dei Diritti, è ...

Medicina estetica cura dell’anima - anche in presenza di un tumore : La gestione di un paziente affetto da tumore, si spiega in una nota, “dovrebbe essere affidata a un’équipe multidisciplinare più che al singolo specialista, non solo per la complessità intrinseca delle patologie neoplastiche ma anche per le implicazioni che le terapie antitumorali hanno per l’organismo nel suo complesso. Sono farmaci la cui gestione è problematica: è infatti necessario che abbiano un certo grado di tossicità affinché siano ...

In Italia i malati tumore spendono 5 miliardi di euro l'anno di tasca propria per curarsi : I risultati del rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici in Italia presentati dalla Federazione Italiana delle associazioni di volontariato in oncologia. Nonostante l'impegno del sistema pubblico, il malato di cancro è chiamato spesso a mettere mano al portafoglio per curarsi. "Nonostante l'innegabile impegno del sistema pubblico, il malato di cancro è chiamato spesso a mettere mano al portafoglio per sopperire ad una ...

curararsi è un lusso! Un tumore costa 40mila euro l'anno : A scattare la triste fotografia italiana è l'undicesimo rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici che la Favo (federazione delle associazioni di volontariato in oncologia) presenterà oggi in Senato. Terapie, visite non coperte da ticket, trasporti e ricadute sui familiari: «Servono più risorse» Non tutti i pazienti oncologici si possono permettere le cure allo stesso modo. Quasi fosse un lusso ammalarsi. Uno degli effetti ...