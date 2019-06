Lettera Ue all' Italia | probabile la richiesta di procedura di infrazione | Reddito di

La Lettera della Commissione UE all’Italia : bocciati reddito di cittadinanza e quota 100 : In arrivo la conferma ufficiale della Commissione Ue: Bruxelles ha bocciato i provvedimenti del governo gialloverde e starebbe aprendo alla procedura d'infrazione per debito contro l'Italia. Una per una, da reddito di cittadinanza a quota 100, le misure dell'esecutivo sarebbero responsabili della stagnazione economica e dell'instabilità finanziaria del Paese.Continua a leggere

Cosa aspettarsi dalla Lettera di Bruxelles sui conti pubblici dell'Italia : È il giorno della lettera da Bruxelles . E non c'è nulla di buono da aspettarsi . La Commisisone Ue sui bilanci degli Stati membri invierà le sue raccomandazioni ufficiali all'Italia dopo le richieste di chiarimento avute attraverso le comunicazioni inviate da Tria qualche giorno fa, oggetto di tensioni nel governo per le indiscrezioni fuoriuscite. E la lettera da Bruxelles potrebbe essere il primo passo nella direzione dell'avvio di una procedura ...

Sarri alla Juve - la Lettera : “Caro Maurizio - vai pure. Ma il sarrismo finisce qui” : Caro Maurizio , vai pure. Ma due paroline te le voglio dire. Hai ragione a sostenere che se tua moglie ti ha lasciato non devi certo continuare a rimanerle fedele. Se vai alla Juve , infatti, il problema non è nei confronti del Napoli o dei tifosi napoletani. Loro ci sono già passati con Higuain tre anni fa, con Ciro Ferrara nel 1994 e con la double treason di Dino Zoff e Josè Altafini nel 1972. Sanno cosa significa, figurati. Il problema, ...

Lettera all’Ue - Procura di Roma apre un fascicolo dopo la denuncia di Tria per divulgazione di atti secretati : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla denuncia presentata dal ministro dell’Economia Giovanni Tria sulla diffusione, avvenuta nei giorni scorsi, di una bozza della Lettera di risposta del capo del dicastero alla richiesta di spiegazioni da parte della Commissione europea sull’evoluzione del debito italiano. Il procedimento è al momento contro ignoti. Nella denuncia si ipotizzavano i reati divulgazione di ...

Lettera all'Ue - il caso non è affatto chiuso : Tria (furioso con Castelli) "va in Procura" : La diffusione della Lettera a Bruxelles nella versione provvisoria "danneggia il negoziato". Ma le reazioni alla diffusione...

Tria e la Lettera all’Ue : «Danni al negoziato. Quel testo era provvisorio - Castelli non doveva averlo» : L’ira del ministro dell’Economia per la bozza trapelata e poi smentita: «Abbiamo depositato una denuncia alla Procura e avviato un’indagine interna»

Sergio Mattarella - retroscena sulla Lettera-bufala all'Ue : "Preoccupato ed esterrefatto. come andrà a finire" : La situazione è critica: il debito alle stelle, lo spread a un passo da quota 300 e ancora una volta una coalizione in lite. Per il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sono tutti buoni motivi per essere «preoccupato» ed «esterrefatto». Dopo il caos innescato dalle false rivelazioni sulla risposta d