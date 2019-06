Il web si indigna per il fotomontaggio sessista di Tiramani Lega Fosse solo quello il

L'amore di un padre! Chiara Nasti e il bacio sulla bocca che fa indignare il web : Per mostrare l’amore incondizionato di un padre, Enzo Nasti bacia sulla bocca le figlie Chiara e Angela ed è subito polemica sul web. Chiara Nasti, l’influencer napoletana ha da poco festeggiato il compleanno di suo papà Enzo Nasti e per l’occasione il papà organizzato un party esclusivo che, nonostante la separazione della coppia, ha visto la partecipazione della famiglia Nasti al completo.-- Durante i festeggiamenti, Chiara si è ...

Napoli - parenti del presunto killer di Noemi : lacrime fuori la caserma - il web si indigna : A seguito della drammatica sparatoria verificatasi in pieno centro a Napoli, a piazza Nazionale, nella giornata di venerdì 3 maggio, durante la quale è rimasta purtroppo ferita gravemente una bambina di appena quattro anni, la piccola Noemi, sono stati individuati e fermati i responsabili di questo assurdo gesto. E se da una parte tutto questo ha provocato grande soddisfazione in tutto il popolo italiano, a non essere allo stesso modo d'accordo ...

"Leonardo da Vinci è stato un francese". La gaffe di France 2 che fa indignare il web : Nelle ultime ore si è tornato a parlare delle origini di Leonardo Da Vinci , lo storico artista rinascimentale, che ha traghettato la cultura italiana verso nuovi lidi, verso nuove sfide e nuovi ...

Allegri nella bufera - il gesto ripreso da un tifoso che ha indignato il web [VIDEO] : Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri non sta di certo attraversando un momento indimenticabile nonostante la vittoria dello scudetto, la pressione nei confronti dell’allenatore è altissima dopo l’eliminazione in Champions League contro l’Ajax. Nelle ultime ore sta circolando sul web un video che ha indignato i social, non sono infatti mancati tantissimi messaggi in commento di un gesto da parte ...

Valentina Vignali/ Incidente hot - a letto senza slip : web indignato - Grande Fratello - : Valentina Vignali, Incidente hot al Grande Fratello 16. La gieffina si infila sotto le coperte senza mutande e vengono inquadrate le sue parti intime

GF16 - la Vignali indigna il web : 'Reggerei tumori ma non essere tradita di nuovo' : Valentina Vignali, la famosa cestista e influencer di Instagram, è una nuova concorrente della casa del Grande Fartello 16. La ragazza si è subito contraddistinta per la sua forte personalità e per il suo carattere alquanto deciso e determinato. Si è presentata come una persona con la testa dura e che non dà minimamente peso all'opinione della gente. In queste ore, però, la giovane cestista si è resa protagonista di una frase alquanto infelice ...