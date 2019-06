I biglietti di Lotito | negoziatore onnipresente

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “Nel calcio mi ispiro al grande Manzoni: l’utile per scopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo”. Da quando nel 2004 fece il suo ingresso, e non in punta di piedi, nel mondo del pallone Claudioha guadagnato costantemente i titoli dei giornali per il suo stile irriverente, per la sua prosopopea e per la sua assenza di modestia. Soprattutto, il suo nome ha fatto capolino in diverse inchieste della magistratura e in intercettazioni che gli hanno procurato non poco imbarazzo.Ora il suo nome, come riportato da diversi quotidiani, spunta anche nell’inchiesta di Perugia sulle trame orchestrate da alcuni magistrati sotto l’attenta direzione dell’ex consigliere Luca Palamara, ritenuto il vero manovratore dietro le spartizioni correntizie al Csm per l’assegnazione degli incarichi direttivi di alcune Procure, tra cui quella di ...

