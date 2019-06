Clarissa Marchese riceve delle minacce di morte La sua risposta

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Marina Lanzone La polemica è partita da un post "infelice" pubblicato dalla ex Miss Italia sul suo profilo Instagram. La situazione è, però, sfuggita di mano La neo-sposaha ancora gli occhi puntati su di lei. La polemica, nata da una sua frase “infelice” ina chi aveva criticato il suo look nuziale, ha preso una piega sbagliata. A quanto pare qualcuno ha augurato alla ex Miss Italia di morire e lei non è riuscita più a trattenersi. Ma andiamo con ordine.e Federico Gregucci si sono sposati a fine maggio. Lei indossava un abito a sirena in pizzo, piuttosto attillato. Visualizza questo post su Instagram Alcuni dei momenti più belli nel posto che rimarrà per sempre nei nostri cuori @tenuta san domenico grazie di tutto ! @sabatinomaistofotografo #MarchesucciWedding #TheWedding #noadvertisinghere Un post condiviso da...

