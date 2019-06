Chi era Elena Cornaro Piscopia | prima donna a prendere una laurea

Fiorentina - finisce l’era Della Valle : «Si Chiude un ciclo» : Manca solo l’ufficialità, ma Rocco Commisso si prepara a prendere le redini Della Fiorentina al posto Della famiglia Della Valle, dopo aver raggiunto ieri l’accordo con gli attuali patron viola per l’acquisto Della società. La cifra – scrive “Il Corriere Fiorentino” – dell’affare si aggira intorno ai 170 milioni di euro, anche se per la […] L'articolo Fiorentina, finisce l’era Della Valle: «Si chiude un ciclo» è stato ...

AChille Lauro ai Music Award 2019 : Chi è - carriera e biografia : Achille Lauro ai Music Award 2019: chi è, carriera e biografia Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, sarà presente ai Music Award 2019, che si terranno in due serate il 4 e il 5 giugno presso l’Arena di Verona. L’evento che chiude la stagione invernale, sarà condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti, vedrà alternarsi sul palco i nomi che più abbiamo sentito nel corso di quest’anno, che si esibiranno e verranno premiati per i loro ...

Anastasio al Music Awards 2019 : Chi è - carriera e biografia : Anastasio al Music Awards 2019: chi è, carriera e biografia . Il 4 e il 5 giugno andranno in onda i Seat Musica Award (prima Wind Music Awards). Due serate piene Musica in cui diversi artisti della scena Musicale italiana e non si esibiranno e riceveranno gli ambiti premi. Si parla dei famosi dischi d’oro, di platino e di diamante. Alla conduzione delle due serate ci saranno i già collaudati Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Nella line-up ...

Tania Frison a All Together Now : Chi è - curiosità e carriera : Tania Frison a All Together Now: chi è, curiosità e carriera . Continua il successo di All Together Now. Il noto programma di Canale 5 è giunto alla terza puntata ed ha già conquistato gran parte del pubblico italiano, grazie anche alla conduzione di Michelle Hunziker e alle battute sempre originali di J-Ax. La puntata del 30 maggio ha raggiunto il 14,85% di share (quasi due milioni e mezzo di telespettatori). Fra i concorrenti che si ...

Salvini : non Chiedo poltrone ma bisogna accelerare sulle riforme : "?bisogna accelerare sull'attuazione del contratto di governo e di quello che serve agli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Radio Anch'io su Radio Uno. "Avevo chiesto agli italiani un voto per provare a cambiare l'Europa - ha affermato Salvini - e non per portare a casa tre ministri. Io non chiedo mezza poltrona in più, chiedo di accelerare sul taglio delle tasse, sulla riforma della ...

Mongolfiera si sChianta in Germania : 11 feriti : Incidente in Germania: 11 persone sono rimaste ferite (2 in modo grave) nello schianto di una Mongolfiera. La polizia ha spiegato che il pilota avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava per atterrare vicino alla città di Marsberg nella regione del Sauerland. Il cesto si è ribaltato a circa un metro da terra, e, secondo alcune testimonianze, i feriti nello schianto avrebbero subito delle ustioni. L'articolo Mongolfiera si schianta in ...

Juventus - c’è il sì di Chiesa ma l’Inter prova a inserirsi : sarà duello con i nerazzurri per l’esterno della Fiorentina : La Juventus ha il gradimento di Federico Chiesa, ma l’Inter vorrebbe provare ad inserirsi: entrambe le società dovranno però accontentare le richieste economiche della Fiorentina Il mercato estivo non è ancora entrato nel vivo ma nella notte di ieri è arrivata la prima grande notizia: la Juventus ha bloccato Federico Chiesa. Il club bianconero si sarebbe già messo d’accordo con il giocatore, offrendogli un contratto da 5 ...

"Chi ti conosce" torna rigenerato nell'access di Nove con Max Giusti : E' terminato da poco il ciclo del game show Boom e non c'è stato neppure il tempo di rifiatare per il suo conduttore Max Giusti che è ripartito, sempre sul Nove, con una nuova avventura professionale che si chiama "Chi ti conosce".Il programma è tornato dopo la prima serie di puntate andate in onda nello scorso autunno. Il "nuovo inizio" di questa trasmissione, forse partito un po' in sordina per una scarsa comunicazione da parte della rete, ...

Pronostico Roma-Chievo - playoff primavera 6-6-2019 : Pronostico Roma-Chievo, poule scudetto primavera, giovedì 6 giugno 2019Pronostico//playoff//primavera – Dopo Torino-Fiorentina i playoff validi per lo scudetto primavera vedono entrare in scena la terza e la sesta in classifica, vale a dire Roma e Chievo.Le due formazioni, distanziate di ben dodici punti al termine della regular season, si sono divise la posta in gioco nei due precedenti incontri: Roma vittoriosa all’andata in casa per 1-0, ...

Un doodle per Elena Cornaro Piscopia - ecco Chi era : Google dedica oggi, 5 giugno 2019, un doodle a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (nota anche come Elena Lucrezia Corner), la prima donna a ottenere una laurea al mondo. Nata a Venezia il 5 giugno 1646, figlia di un nobile veneziano, che ne favorì in tutti i modi l’educazione, partire dal 1669 fu accolta in alcune delle principali accademie dell’epoca. Di carattere calmo e riflessivo, molto devota, a soli 11 anni fece voto di castità, ...

X-Factor 2019 - i nuovi giudici sono Mara MaionChi - Malika Ayane - Samuel e Sfera Ebbasta : Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta sono i giudici della tredicesima edizione di X-Factor, che torna a settembre su Sky Uno