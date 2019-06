Calciomercato Roma | chiesto Mauro Icardi all’Inter | potrebbe rientrare nell’operazione

sportfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il club giallorosso si è informato sulla situazione, provando ad inserirlo nell’operazione che porterebbe Dzeko in nerazzurro Laci prova per, la società giallorossa ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Inter chenell’operazione Dzeko. LaPresse/AS/Fabio Rossi Le parti da qualche settimana stanno portando avanti la trattativa per il bosniaco, che ha rifiutato il rinnovo e vorrebbe trasferirsi a Milano. Proprio all’interno di questo accordoessere inserito Maurito, che piace eccome alla dirigenza capitolina. Tutto dipenderà dalla volontà dello stesso attaccante argentino, che al momento però è deciso a rimanere in maglia nerazzurra. Di spazio per lui però non ce n’è, ecco perchè il discorsoessere approfondito al ritorno dalle vacanze di Wanda Nara, con la quale si potranno ...

DiMarzio : #Calciomercato | Affare #Dzeko, la #Roma tenta il colpo #Icardi ?? - DiMarzio : Dal Mozambico alla guerra in Ucraina, 7 titoli in 3 anni e una filosofia tutta sua. Chi è Paulo #Fonseca… - DiMarzio : #Inter attivissima sul mercato ?? Incontri con la #Roma per #Dzeko e con il #Cagliari per #Barella ?? -