Venezia | Celentano posta un video profetico e attacca | motivo per far cadere governo

repubblica

(Di martedì 4 giugno 2019) Sul suo sito ha diffuso un'anticipazione di un episodio ancora inedito del suo cartoon Adrian in cui una nave da crociera va a sbattere contro la Basilica di San Marco. E l'assessora regionale alle Infrastruttureil ministro: sui progetti per le grandi navi in Laguna,...

Corriere : Scontro tra navi a Venezia, il video-denuncia (mai andato in onda) di Celentano - AQVILAROMANA : ...come al solito CELENTANO e' avanti ... #clan @rosita17rosita #celentano #venezia #adrian - AQVILAROMANA : RT @ila95: 9 Agosto 2013 #Celentano sempre un passo avanti più degli altri ?? #AdrianoCelentano contro le grandi navi nella laguna di #Venez… -