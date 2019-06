Spazio | Esa | “Dall’autunno in un unico lancio Vega 40 missioni di mini satelliti”

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Si allargano le possibilità di volo per isatelliti. L’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato sul suo sito istituzionale che ci saranno più di 40satellitari lanciate in una sola volta con il lanciatore europeoquesto autunno. A rendere possibile il cambio di passo, spiega l’Esa, è l’innovativo dispenser modulare “Lego-style” installato sullo stadio superiore del lanciatore. Fino ad ora, ricorda l’Esa, le più piccole classi di satelliti – fino ai minuscoli CubeSat, costruiti in scatole modulari da 10 centimetri- sono state tipicamente “piggybacked” in orbita. Ovvero devono fare uso di qualsiasi capacità inutilizzata quando viene lanciato ungrande satellite, il che significa che le loro opportunità dicomplessive sono limitate”. “Il nuovoSmall Spacecraft Mission Service lo trasforma ...

