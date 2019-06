Politiche di coesione e sviluppo territoriale | in Europa non possiamo più aspettare

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) (A cura di Gianfranco Viesti, professore di Economia applicata presso l’Università di Bari)La geografia economica europea del XXI secolo è profondamente diversa da quella della fine del Ventesimo. La localizzazione delle imprese e del lavoro fra nazioni, regioni, città, e i flussi di investimento e di commercio sono profondamente mutati.Le radici di questi cambiamenti sono molteplici: da fattori strettamente politici, con l’aumento delle disuguaglianze fra le persone che caratterizzato le scelte degli ultimi due decenni in molti paesi, a mutamenti geo-politici, con l’allargamento ad Est e con la profonda crisi dell’Meridionale in seguito alle difficoltà dei debiti sovrani e alla prolungata e intensa austerità.Dai profondi mutamenti tecnologici connessi all’affermarsi della digitalizzazione, a quelli strettamente ...

