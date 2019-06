Oltre 60 titoli indie saranno mostrati durante il Kinda Funny Games Showcase all' E3 2019

Nintendo Switch : Oltre venti titoli non ancora annunciati compaiono nel database di GameStop : E dopo aver svelato la possibile esistenza di una versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake, ora GameStop potrebbe aver involontariamente offerto importanti indizi sui piani di Nintendo per l'E3 2019.Come segnala NintendoLife, tramite Twitter l'insider Sabi ha svelato che nel database della catena sono stati aggiunti ben ventuno titoli per Nintendo Switch non ancora annunciati. La maggior parte presenta un prezzo di 59,99$, la cifra di listino ...