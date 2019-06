Jesse Williams di Grey’s Anatomy sbarca a Broadway | Jackson Avery tornerà nella

Il dramma dei migranti imprigionati al confine con gli USA in Grey’s Anatomy - raccontato dall’attore e regista Jesse Williams : Non è la prima volta che la serie si occupa di immigrazione, diritto di asilo, diritti civili e sociali, ma l'episodio 15x23 di Grey's Anatomy è risultato particolarmente legato all'attualità. Con la storia di un uomo originario dell'Honduras e la sua bambina arrivati in ospedale per i dolori della piccola, Grey's Anatomy ha raccontato il fenomeno dei migranti fermati al confine tra Messico e USA, con il dramma nel dramma , quello della ...

Grey’s Anatomy - Jesse Williams fa una rivelazione su Jackson e Maggie : Jesse Williams su Jackson e Maggie : “La convivenza potrebbe…” Giovedì scorso, in America, è andato in onda il terzultimo episodio di Grey’s Anatomy 15. Una nuova puntata ad alto tasso emotivo che ha spianato la strada per la dipartita di uno dei protagonisti più amati di Station 19: Lucas Ripley. Nonostante l’episodio crossover si sia focalizzato sulle interazioni tra i membri del Grey-Sloan Memorial e la squadra ...

Anticipazioni del crossover tra Grey’s Anatomy e Station 19 diretto da Jesse Williams : trama e promo dello speciale di due ore : Sarà una sorta di doppio episodio, uno speciale di due ore in onda su ABC giovedì 2 maggio, il nuovo crossover tra Grey's Anatomy e Station 19. Il medical drama incontra nuovamente il suo spin-off sui pompieri dopo i precedenti esperimenti in una serata-evento che prende il via con un nuovo episodio di Grey's Anatomy, intitolato What I Did for Love, e prosegue con l'episodio Always Ready di Station 19, per due ore insieme ai personaggi creati ...