Jay-Z è il primo rapper a diventare miliardario

(Di martedì 4 giugno 2019) Ricco, ricchissimo, anzi, di più: dopo essere stato ilartista hip hop a entrare nella Hall of Fame, Jay-Z adesso è anche ila essere. Certo, il suo patrimonio di oltre 1.000.000.000 è in dollari, ma basta (e avanza) per renderlo uno dei più ricchi nel mondo dello spettacolo. A dirlo è Forbes: la rivista di economia e finanza, che ogni anni stila classifiche sui più ricchi, ha appena incoronato proprio Jay, valutando l’intero patrimonio delmarito di Beyoncé come un vero e proprio impero. Niente male per Shawn Corey Carter (vero nome di Jay-Z), uno che da giovane spacciava droga: la sua è un’autentica storia di “self-made man”, una versione aggiornata di successo in stile americano. Nella classifica dei più ricchi dell'ambiente musicale, Jay-Z precede i ...

