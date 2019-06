Iliad | Ho e Tre | offerte mobile internet e minuti a giugno 2019

Migliori offerte telefoniche di Vodafone - TIM - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da individuare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a disposizione dei clienti una vastissima quantità di offerte telefoniche, in alcuni casi complesse e poco chiare, che variano con una cadenza settimanale, alcune volte addirittura giornaliera. Abbiamo quindi raccolto in questa pagina […] L'articolo Migliori offerte telefoniche ...

Nuovi prezzi TIM - Vodafone - Iliad e Wind Tre verso l’UE per chiamate e SMS : Ritorna attuale il discorso relativo ai prezzi di interazione dall'Italia verso i Paesi UE, oggetto di ulteriore discussione negli ultimi tempi fino alla nuova ridefinizione del 15 maggio, che ha visto ancor di più ridotti i costi in nome di un mercato unico digitale che non prevede barriere e confini. Le tariffe sono state stabilite al Regolamento UE 2018/1971, e coinvolgono tutti gli operatori nazionali, come riportato da ...

Rabbia Iliad contro rimodulazioni TIM - Vodafone e Wind Tre : ci mette la faccia : Non teme di dire le cose come esattamente le pensa: Benedetto Levi, CEO di Iliad, si scaglia contro le rimodulazioni da poco apportate da tutti i maggiori provider di telefonia fissa e mobile nazionali (solo per citare le ultime in ordine di apparizione, vi invitiamo a leggere i nostri articoli relativi alle modifiche unilaterali di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia). Puntuali come la primavera, per citare le parole utilizzate dal dirigente, ...

Secondo OpenSignal TIM e Vodafone sono migliori di Wind - Tre e Iliad : L’ultimo rapporto di OpenSignal sul livello di esperienza fornito dai principali operatori mobili italiani mette in risalto un importante distacco tra TIM e Vodafone rispetto a Wind, Tre e Iliad in termini di disponibilità della rete 4G, esperienza video, prestazioni in download e upload e latenza. L'articolo Secondo OpenSignal TIM e Vodafone sono migliori di Wind, Tre e Iliad proviene da TuttoAndroid.

Quale operatore rimodula di più le offerte? Ecco i dati su Vodafone - TIM - Wind - Tre e Iliad : Quali operatori hanno fatto più rimodulazioni delle loro offerte telefoniche mobili negli ultimi tempi? Analizziamo il comportamento di TIM, Vodafone, Wind, Tre, Iliad e dei vari operatori virtuali. L'articolo Quale operatore rimodula di più le offerte? Ecco i dati su Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad proviene da TuttoAndroid.

Cellnex investe oltre 4 miliardi di euro per potenziare la rete 4G e 5G di Iliad : Emergono nuovi dettagli relativi alla cessione di circa 2.200 siti italiani di Iliad, acquisiti dalla società spagnola Cellnex. L'articolo Cellnex investe oltre 4 miliardi di euro per potenziare la rete 4G e 5G di Iliad proviene da TuttoAndroid.

Guasto e problemi Wind - Tre e Iliad il 6 maggio : antenna andata a Roma - i dettagli : Ci sono molte segnalazioni, considerando l'area geografica di riferimento, in merito a problemi Wind, Tre e Iliad oggi 6 maggio. Dopo il down trattato con il primo operatore a fine gennaio attraverso un nostro articolo specifico (lo trovate qui per la precisione), stavolta occorre analizzare un malfunzionamento che ha colpito Roma. Le prime segnalazioni che in realtà stiamo monitorando dalle 11 di questa mattina, infatti, ci riportano una ...

Iliad pubblica il report per il secondo semestre 2018 sulla qualità dei servizi offerti : Iliad ci tiene particolarmente ad essere trasparente e leale nei confronti dei propri utenti e per tale motivo monitora la qualità dei servizi offerti L'articolo Iliad pubblica il report per il secondo semestre 2018 sulla qualità dei servizi offerti proviene da TuttoAndroid.

Iliad - Ho e Tre : offerte mobile internet e minuti a maggio 2019 : Iliad, Ho e Tre: offerte mobile internet e minuti a maggio 2019 Gli operatori continuano a sfidarsi a colpi di offerte anche a maggio 2019. Iliad, Ho e WindTre – ma anche Vodafone e Tim – verso la conferma di molti piani tariffari di successo ma non mancano le novità nei listini delle aziende. Iliad e Ho: confermate le offerte di successo Non si può non ricordare tra i piani tariffari che saranno attivi anche a maggio 2019 quella di ...

Lotta a due per la rete mobile più veloce d’Italia : i risultati di TIM - Vodafone - Wind Tre e Iliad ad aprile 2019 : Qual è la rete mobile più veloce d'Italia? Chi tra TIM, Vodafone, Wind, Tre e Iliad può fornire un'esperienza di navigazione più immediata in questo momento? La società Ookla ha appena aggiornato il suo report basato sulle rilevazioni del sito Speedtest.net al 25 aprile 2019, fornendo delle risposte ben precise a queste domande. Solo un mese fa, la stessa azienda aveva già fornito dei dati, imprecisi tuttavia, per la commistione del vettore ...

Iliad - Ho e Tre : offerte mobile internet e minuti di aprile 2019 : Iliad, Ho e Tre: offerte mobile internet e minuti di aprile 2019 offerte Iliad aprile Ho mobile lancia un nuovo attacco ai suoi diretti rivali, Iliad su tutti. Per tutti i clienti degli operatori virtuali, Iliad compreso, che decidono di passare ad Ho minuti ed sms illimitati più 50 Gb di traffico internet a soli 6,99 euro al mese. Iliad, Ho e Tre: 6,99 euro al mese per chi passa a Ho da operatore virtuale L’offerta base di Ho mobile ...

