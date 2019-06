I cambiamenti climatici potrebbero essere una “minaccia esistenziale” entro il 2050

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) 20 giorni di caldo letale all’anno, collasso degli ecosistemi e oltre un miliardo di persone sfollate. Questi sono tutti probabili scenari chedevastare le societàilse non verranno intraprese azioni rapide e radicali per limitare i, secondo una relazione di un think tank sostenuta da un ex capo militare australiano. Il documento del Breakthrough National Center for Climate Restoration di Melbourne non è uno studio scientifico, ma un tentativo di simulare futuri scenari sulla base degli studi esistenti. Il documento sostiene che i potenziali “esiti estremamente gravi” delle minacce alla sicurezza legate al clima sono spesso molto più probabili di quanto convenzionalmente ipotizzato, ma quasi impossibili da quantificare perché “cadono al di fuori dall’esperienza umana degli ultimi mille anni”. Sulla nostra traiettoria attuale, la relazione ...

