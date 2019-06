Gazzetta | le cessioni del Napoli per comprare un grande attaccante

ilnapolista

(Di martedì 4 giugno 2019) “Dobbiamo trovare un grandissimo”, così si è espresso qualche giorno fa il presidente delAurelio De Laurentiis. Ma per poterlo fare c’è bisogno di recuperare il tesoretto necessario. Ladello Sport ricostruisce il mercato in uscita del, fondamentale proprio per la missione. Giovedì scorso De Laurentiis ha incontrato a Roma Jorge Mendes: si segue la pista James Rodriguez, che però ha un ingaggio elevatissimo: 6,5 milioni netti esclusi i diritti di immagine. Un’operazione non esattamente alla portata del budget del. E’ per questo che è fondamentale vendere. Per acquistare unbisogna incassare oltre 50 milioni e possono arrivare dalle. Iniziamo dal portiere, Lugi Sepe. Il Parma non lo ha riscattato ma si può aprire una trattativa per una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni. Saranno ceduti i ...

