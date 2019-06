DiMartedì | quasi rissa tra Calenda e Giuli Floris | Non siamo al bar Poi la

blogo

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Momenti di tensione durante la lunga puntata di stasera, l'ultima stagionale, di. Nel corso del mini-talk andato in onda dopo le ore 23 si è verificato un acceso scontro tra Carlodel Pd e Alessandrodel quotidiano Il Foglio. Tutto è nato dalle parole usate dal giornalista nei confronti dell'immancabile Elsa Fornero, in collegamento. L'epiteto 'lady spread', rivolto all'ex ministro del Lavoro ai tempi del governo Monti, ha fatto infuriare il neo europarlamentare democratico, che poco dopo ha zittito bruscamentee gli ha dato del "cafone". Da qui si è sviluppato un botta e risposto al vetriolo molto maschio.ha provato a calmare i presenti ricordando loro che "nonal bar" e chiedendo "ma è una?". Alla fine ha stoppato la discussione, mandando in onda un servizio. Qualche minuto doposi è scusato con il conduttore per la scena ...

