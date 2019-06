Conti pubblici | domani risposta Bruxelles a Italia sul debito Ultima parola a Ecofin

Conti pubblici - a maggio fabbisogno 900 milioni : A maggio 2019 il saldo del settore statale si e' chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 900 milioni, in diminuzione di circa 7.000 milioni

Inviata la lettera all'UE sui Conti pubblici<br> Ma Tria e Castelli si smentiscono a vicenda... : Ha aspettato fino a tarda serata, ma alla fine la lettera l'ha Inviata: il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha risposto all'Unione Europea circa le preoccupazioni relative ai conti pubblici dell'Italia e al rispetto del Patto di Stabilità. Ma i problemi all'interno del suo ministero (ma anche di tutto il governo) ci sono, eccome, visto che tra pomeriggio e sera di oggi, venerdì 31 maggio, ci sono state smentite da destra e da manca.Prima ...

Conti pubblici - la lettera di risposta di Tria alla Commissione europea : “Tagli a politiche welfare 2020-2022” : “Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022”: secondo l’AdnKronos è un passaggio della lettera che il ministro dell’Economia Giovanni Tria è sul punto di inviare alla Commissione europea in risposta al richiamo ricevuto da Roma mercoledì. “Inoltre siamo ...

Conti pubblici : oggi la risposta alla Ue : 5.45 oggi il tesoro invierà a Bruxelles la risposta alla lettera di chiarimenti sul debito ricevuta dalla Commissione Europea. Il ministro Tria assicura: "Non servono manovre correttive". E Salvini sempre in merito al richiamo Ue sui Conti, dice: "Non aumenteremo ò'Iva e le tasse. Ce lo possono chiedere quanto vogliono"

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Conti pubblici - arriva lettera UE - 30 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi: risanamento Conti pubblici in Italia, lettera di richiamo UE. Al Chelsea di Sarri l'Europa League, 30 maggio 2019,

«Conti pubblici - progressi insufficienti» Ecco la lettera Ue - 48 ore per rispondere Flat tax e pace fiscale : il piano sulle tasse : Al governo italiano viene chiesto di rispondere entro venerdì sera per consentire alla Commissione di prendere la decisione sull’adozione del rapporto sul debito

Conti pubblici - arrivata lettera della Commissione : “Progressi insufficienti sul debito - date chiarimenti entro venerdì” : E’ arrivata al Tesoro la lettera della Commissione Ue che chiede chiarimenti all’Italia sull’andamento del debito pubblico, che lo scorso anno invece di scendere è salito dal 131,4 al 132,2% del pil. Bruxelles, spiega la lettera, sta valutando la preparazione di un rapporto ex articolo 126.3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, quello che disciplina la violazione del criterio del deficit o di quello del debito. ...

Gli USA tengono sott’occhio l’Italia : i nostri Conti pubblici non preoccupano solo Bruxelles : Il bilancio italiano sarà oggi sul tavolo di discussione della Commissione Ue, che contesta uno scarto di 11 miliardi di euro rispetto agli obietti concordati tra Roma e Bruxelles. Ma i nostri conti pubblici non preoccupano solamente in Europa: gli Stati Uniti, infatti, hanno inserito l'Italia nella lista dei partner commerciali da tenere sotto osservazione, esprimendo preoccupazione per i piani del governo e sottolineando la necessità di ...

Più investimenti in innovazione e sviluppo - senza fare saltare i Conti pubblici e la Ue : “Occorre investire di più”, dicono le imprese italiane, brave a reggere la competizione internazionale ma in affanno tutte le volte in cui la loro crescita è frenata dalle carenze delle infrastrutture, dalla burocrazia pesante, dalla giustizia lenta, dalla scarso impegno dello Stato su ricerca, formazione, innovazione, trasferimento tecnologico.Investire di più da parte della mano pubblica. E naturalmente mettere ...

Mattarella in stand by - riflettori su Conti pubblici e nuova Europa : Quirinale in attesa. È l'atteggiamento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in queste ore successive alla tornata elettorale europea. Una consultazione che, pur segnando significativi cambiamenti rispetto agli anni passati - con Ppe e Sd che hanno perso, pur mantenendo voti importanti, lo storico ruolo di traino - non ha generato l'ondata sovranista che molti paventavano. In fin dei conti l'unico Paese tra i maggiori del Vecchio ...

L'Economic Outlook OCSE mette in guardia l'Italia su crescita e Conti pubblici : L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha fornito un aggiornamento sulle stime di crescita del paese che è stato ripreso da tutti i principali organi di stampa. Secondo il nuovo Economic Outlook il nostro Paese dovrebbe registrare una crescita nulla nel 2019 per poi vedere un modesto miglioramento dello 0,6% nel 2020. La debole dinamica sulla crescita del prodotto interno lordo potrebbe avere conseguenze negative sui ...

Tria vuole sacrificare gli 80 euro per salvare i Conti pubblici. I timori sul giudizio Ue a giugno : Il governo cadrà davvero il giorno dopo le elezioni? Il resoconto del Consiglio dei ministri di lunedì notte ci offre una narrazione diversa dalle urla della campagna elettorale: tre nomine cruciali (Inps, Ragioneria, Guardia di Finanza), nove minori, quattro spostamenti di prefetti. Stessa cosa si può dire per l’attivismo mediatico di Giovanni Tri...