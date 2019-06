Come sconfiggere la concorrenza grazie alla stampa digitale

RAGE 2 Guida : Come sconfiggere lo Stregone di Abadon : Uno dei Boss con cui avrete a che fare in RAGE 2 è lo Stregone di Abadon, il quale potrebbe darvi del filo da torcere. In questa Guida vi illustreremo alcuni consigli per sconfiggerlo. Come sconfiggere lo Stregone di Abadon in RAGE 2 Il Boss è localizzato nelle profondità più oscure e maleodoranti del sistema fognario, dove la vostra missione sarà quella di distruggere l’altare del dio della ...

RAGE 2 Guida : Come sconfiggere il Robosterminatore : Se vi state cimentando nella campagna di RAGE 2, prima o poi incontrerete il Robosterminatore. In questa Guida vi spiegheremo Come fare per sconfiggerlo, dunque quali sono i punti deboli del Boss. Come sconfiggere il Boss Robosterminatore in RAGE 2 La campagna di RAGE 2 è molto ma molto corta, avrete a che fare con circa 3 Boss, tra cui il Robosterminatore. Non fatevi intimorire dalle dimensioni, l’aspetto o il nome del Boss, ...

Guida A Plague Tale Innocence : Come sconfiggere tutti e tre i boss del gioco : A Plague Tale Innocence è un gioco sorprendente. Non solo perché il piccolo team di sviluppo Asobo Studio è riuscito a confezionare un titolo che non ha nulla da invidiare alle grandi produzioni "tripla A", ma anche perché ci catapulta in un'ambientazione tanto inusuale quanto affascinante. Per un videogame che, tra la guerra e la Peste Nera nella Francia medievale, lascia spazio all’orrore e alla disperazione di un crescendo narrativo ...

A Plague Tale Innocence Guida : Come sconfiggere il Boss Vitalis in Incoronazione : L’ultimo Boss con cui avrete a che fare in A Plague Tale Innocence è Vitalis, il quale avrete modo di conoscere nelle fasi iniziali dell’avventura. A seguire vi riportiamo la Guida su Come sconfiggere il Grande Inquisitore e procedere al capitolo successivo. Come sconfiggere il Boss Vitalis nel capitolo Incoronazione di A Plague Tale Innocence Lo scontro con Vitalis segnerà la fine della storia principale ...

A Plague Tale Innocence Guida : Come sconfiggere il Boss Nicholas in Ricordo : Se siete sopravvissuti al Boss Conrad in A Plague Tale Innocence, allora preparatevi allo scontro con il Boss Nicholas, con il quale avrete a che fare nel capitolo 15 intitolato Ricordo. Come sconfiggere il Boss Nicholas nel capitolo Ricordo in A Plague Tale Innocence Contrariamente al primo Boss, Nicholas potrebbe darvi del filo da torcere, anche se non è particolarmente difficile. Lo scontro avverrà nei pressi di un ...

A Plague Tale Innocence Guida : Come sconfiggere il Boss Conrad in Rappresaglia : Dopo avervi proposto la nostra Recensione di A Plague Tale Innocence, vogliamo procedere Come sempre con le nostre Guide legate al gioco, iniziando da Come sconfiggere il Boss in Rappresaglia. Come sconfiggere il Boss nel capitolo Rappresaglia in A Plague Tale Innocence Essendo incentrato su narrazione e stealth, A Plague Tale Innocence ha solo 3 Boss che tratteremo nelle nostre guide, iniziando da quello che incontrerete nel ...

Days Gone : Come sconfiggere il Reacher : Se avete raggiunto la parte più a sud della mappa in Days Gone, avrete sicuramente sbloccato la missione che vi porterà nella tana del Reacher. Come per tutti gli altri Boss, una volta sconfitto la prima volta il suddetto nemico, vi capiterà spesso di incontrarlo nella mappa. Come sconfiggere il Reacher in Days Gone A differenza degli incontri casuali, la prima Boss fight è obbligatoria, ma Come fare per sconfiggerlo ...

Days Gone : Come sconfiggere Carlos : Fin dalle prime missione in Days Gone sentirete parlare di Carlos ed affronterete i ripugnanti. Ad avventura inoltrata avrete il piacere di scontrarvi con il capo della suddetta setta chiamato per l’appunto Carlos. In questo articolo vi riporteremo degli utili consigli per sconfiggere. Come sconfiggere Carlos in Days Gone Carlos potrebbe sembrare apparentemente un boss ostico da sconfiggere, ma vi assicuriamo che non lo è. A ...

Days Gone : Come sconfiggere l’orda : Se state giocando a Days Gone e vi trovate ad avventura inoltrata, avrete sicuramente avuto a che fare almeno una volta con l’orda. In questo articolo vi illustreremo alcuni consigli utili per affrontarla al meglio. Come affrontare l’orda in Days Gone Se inizialmente potrebbe sembrare un incontro casuale, ad avventura inoltrata vi accorgerete che avrete spesso a che fare con l’orda, la quale dovrà essere eliminata se ...

Guida alla sopravvivenza in Days Gone su PS4 : Come sconfiggere le orde di zombie : Ora che Days Gone è finalmente disponibile nei negozi fisici e digitali di tutto il mondo, Sony ha schierato in campo un'altra potente esclusiva per la sua PlayStation 4. La console di ultima generazione giapponese è andata infatti ad accogliere un survival game a mondo aperto piuttosto apprezzato, soprattutto dal pubblico di gamer, che hanno trovato nell'ultima fatica di SIE Bend Studio un'avventura solida e dalla narrazione coinvolgente. E se ...

Days Gone : Come sconfiggere il Titano : Oltre l’Orso di cui abbiamo parlato QUI, dovrete fronteggiare altri Boss in Days Gone, tra cui il Titano. A seguire vi riportiamo la migliore strategia per avere la meglio e uscirne incolumi e vittoriosi. Come sconfiggere il Titano in Days Gone Il Titano è uno dei Boss che potrebbe darvi maggiore filo da torcere in Days Gone, se non ricorrete ad una buona strategia per eliminarlo. Incontrerete questo colosso al termine della ...

Days Gone : Come sconfiggere l’orso : Come anticipato dagli sviluppatori nella giornata di ieri, e nella nostra Recensione di Days Gone, il mondo di gioco è popolato di pericoli di ogni tipo, da vaganti e umani a creature infette del mondo animale, tra cui gli Orsi. In questo articolo vi spiegheremo Come affrontarlo al meglio e sconfiggerlo. Come sconfiggere l’Orso in Days Gone L’Orso è una delle creature del regno animale con la quale avrete a che ...